İtalyan turist kendisini Fethiye'de karantinaya almanın keyfini yaşıyor

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan turist Stefano Mangiarotti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırların kapanmasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini karavanında karantinaya aldı.
Mangiarotti, kendisine çizdiği rota çerçevesinde Balkan ülkelerini ziyaret ettikten sonra turunun ikinci durağı olan İstanbul'a geldi. Bir süre İstanbul'da kalan 44 yaşındaki Mangiarotti, Kovid-19 tedbirleri alınmaya başlanınca "Gülümseyen karavan" ismini verdiği aracıyla Fethiye'ye ulaştı.
Mangiarotti, doğa ve tarihine hayran kaldığı ilçede kendini karantinaya almaya karar verdi. İnsanlardan uzak tek başına yaşayan Mangiarotti'ye Fethiye Belediyesi ekiplerince de erzak yardımı yapılıyor.
- "Çok güzel bir karantina"
Mangiarotti, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının yayılmasıyla, hareket etmekte zorlandığını, böylece gittiği bölgeleri daha iyi tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.
İran, Suudi Arabistan, Afrika oradan da Arjantin'e gitmeyi düşündüğünü aktaran Mangiarotti, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Sınırlamalar gelince buraya dönmek istedim. Buranın doğası çok iyi, yaşam kolay. Şu anda bu güzel tarihi alanda kendimi karantinaya aldım. Çok güzel bir karantina. Aslında sınırlamalar gelince kalmak için Fethiye'yi bilinçli olarak tercih ettim. Yaklaşık 50 gündür insanlarla temasta bulunmuyorum. Şu anda istediğim zaman doğadayım, denize girebiliyorum. Burada olmak çok güzel. Buradaki insanlar çok sakin ve misafirperver. Hepsinin doğasında bir kibarlık ve yardımseverlik var. Şu anda Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Artık Türkiye denilince aklıma ilk olarak insanları gelecek."
Mangiarotti, tedbirler kalktıktan sonra planladığı yeni rotalara doğru yol alacağını ifade etti.
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