İtalya'nın Milano kentinde yaşayan Alberto Zoni, Yüksekovalı arkadaşı Adnan Çelik’i ziyarete geldi. Büyükçiftlik beldesinde misafir olarak ağırlanan İtalyanlı, kısa sürede buradaki yaşama uyum sağladı. Belde sakinleri ile köy işlerine atılan İtalyanlı, berivanlarla koyun sürüsünün içine girip koyun sağıyor, inşaat ustalarına yardım ediyor.
DHA'nın haberine göre belde sakinlerinin beğenisini kısa sürede kazanan Alberto Zoni, Yüksekova doğasını çok beğendiğini ve tekrar gelmek istediğini söyledi.
Gezgin biri olduğunu ve dünyayı gezdiğini belirten Alberto Zoni, “Adnan Çelik ile İtalya'da tanışmıştık. Okuduğum üniversitede denk geldim. Bir süre sonra iyi bir arkadaş olduk. Kendisine her zaman memleketini görmek istediğimi söylüyordum. Ben de Yüksekova’ya geldim ve ben buraya geldiğimde büyük bir şoka girdim. Burada hiçbir şekilde yaşam olamaz diye düşündüm. Fakat buraları gördüğümde gerçekten yanıldığımı anladım. Gerçekten buranın insanı ve yaşamı çok güzel. Ben hiçbir yerde bu kadar samimi insan görmedim. Ben yine gelmek istiyorum. Bu sefer ailemi de getirmek istiyorum. Ailem koronavirüs salgınından dolayı gelemedi. Ailemle yazın gelmek istiyoruz. Ot biçme ve pancar döneminde gelmek istiyorum. Şu an bu atmosfer karşında çok mutluyum. Buradaki köy yaşantısını gerçekten çok sevdim.
Koyunların içine gittim, berivanlarla koyun sağdık ve hatta tek başıma sağmayı da öğrendim. İtalya’da yaşadığım şehir çok büyük. Oralarda böyle bir hava, böyle ortam bulmak mucize. Özellikle buradaki dağları çok sevdim, çünkü bizim oralarda böyle büyük dağ yok. Bizim yaşadığımız yer dümdüz bir coğrafya. Burası insana huzur veriyor. Burada insanlar çok cana yakın. Adnan’ın ailesi artık bundan sonra benim ikinci ailemdir. Kardeşleri de artık benim kardeşlerimdir’’ dedi.
Misafirlerinin Yüksekova’daki yaşama kısa sürede adapte olduğunu kaydeden Adnan Çelik, “Alberto buradaki Müslümanların yaşamlarını daha iyi gördü. Buranın tarihini de çok merak ediyordu. Geldiğimizde Van’da Urartuların kalesine götürdüm. Van kedi evini gezdirdim. Bizim Büyükçiftlik’te tarihi yerler var, oranları göstereceğim. Özellikle dağları gezmek istiyor. Ayrıca bana diyor ki ‘ben ömrümde ilk kez yıldızları bu kadar yakın gördüm.’ Çok mutlu burada. Biz de gidene kadar misafirperverliğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.
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