Trabzonspor sezon başında eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiralamıştı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana takımı 25 yaşındaki futbolcuya talip olacak.

Yusuf Yazıcı'nın hücum ve orta saha özelliklerini iyi kullanabilmesi nedeniyle tercih edildiği, orta saha ve hücum arasında bir bağlantı olabileceği kaydedildi.

Milli futbolcunun transferinin 7-8 milyon euro civarında bitebileceği konuşuluyor. Yusuf Yazıcı bu sezon 8 maçta süre alırken skora katkı yapamadı.

Yusuf Yazıcı'nın bonservisi Lille'de ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.