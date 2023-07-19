DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.