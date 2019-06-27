İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı

İtalyan mafya patronu Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden firar etti.

Uruguay, "Milano'nun kokain kralı" diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Morabito'yu İtalya'ya iade etmeyi kabul etmişti.

'Ndrangheta' adlı suç çetesinin başı olduğundan şüphelenilen Morabito, 1995'ten bu yana İtalya'nın en çok aranan zanlılarından biriydi.

Morabito, 2017'de, 10 yıldır sahte kimlikle yaşadığı Punta del Este'de yakalanmıştı.

Ndrangheta mafyası, Güney İtalya'daki Calabria bölgesinden geliyor ve Avrupa kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ettiği sanılıyor.

Uruguay Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun, çatıdaki bir delikten firar ettiği ve yakındaki bir çiftlik evinin sahibini soyup, parasını aldıkları belirtildi.

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Ndrangheta'nın başı, Rocco Morabito gibi bir suçlunun, İtalya'ya iadesi beklenirken Uruguay'da hapisten firar etmesi endişe verici ve ciddi. Nerede olursa olsun, Morabito'yuu avlamaya devam edeceğiz ve hak ettiği hapse koyacacağız." dedi.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1143176638793945088

52 yaşındaki Morabito'nun, Brezilya'dan İtalya'ya kaçırılan yüzlerce kilo kokainden sorumlu.

Morabito, Eylül 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir otelde kalırken tutuklanmıştı, ancak başkentin doğusundaki tatil kasabası Punta del Este'de bulunan lüks bir villada yaşıyordu.