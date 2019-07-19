İtalyan hükümetinde Avrupa Birliği çatlağı!

19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya’da 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile Lig Partisinden oluşan koalisyon hükümetinde ortaklar arasında son günlerde artan tansiyon Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni başkanı Ursula von der Leyen üzerindeki fikir ayrılığı ile daha da büyürken, taraflar birbirine erken seçim kartını gösteriyor.
Ülkede, parti renklerinden ötürü sarı (M5S) – yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümeti sıkıntılı günler geçiriyor.
M5S’in kurucusu Beppe Grillo’nun Lig lideri ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye yönelik sert eleştirileri, Lig’e yakın bazı isimlerin Rusya’da Lig’e mali kaynak sağlanmasına dair konuşmalar yapması ve bunların kamuoyuna sızması ile son olarak yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için AP'deki oylamada Lig’in von der Leyen’e oy vermemesi koalisyon ortakları arasındaki tartışmayı derinleştirdi.
Fransa, Almanya, Malta ve İtalya içişleri bakanlarının Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki toplantısı çıkışında İtalyan basınına konuşan Salvini, 5 Yıldız Hareketinin AP’de Angela Merkel, Emmanuel Macron, Silvio Berlusconi ve Matteo Renzi gibi liderlerin önerdiği von der Leyen’i desteklemesini değişiklik isteyen İtalyanlara ihanet olarak yorumladı.
Lig lideri, koalisyon hükümetlerine dair bir son kullanım tarihi koymadığını ama daha fazla hakaret ve polemik işitmesi halinde bunun çok ileriye gitmeyeceğini ifade etti.
Salvini, Rusya’dan partisine mali kaynak aktarılmasına ilişkin iddialar için ise "Böyle bir finansman yok." dedi ve Başbakan Conte’nin bu konuda parlamentoya bilgi verecek olmasını anlamadığını söyledi.
Salvini, M5S’in kendilerinden sonra ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile hükümet kurabileceği iddialarına yönelik, yine von der Leyen’in AP’de onay aldığı oylamayı örnek göstererek, M5S-PD birlikteliği için "Şimdilik Brüksel’de birlikte hareket ediyorlar." ifadesini kullandı.
Matteo Salvini, bu hükümetle devam edilmezse tek seçeneğin erken seçim olduğunu söyledi.
DI MAIO'DAN RESTE REST
M5S’in lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Çalışma-Sanayi Bakanı Luigi Di Maio ise Salvini’nin yorumlarına tepki gösterirken, "Eğer, Lig bu hükümeti düşürmek istiyorsa bunu açıkça söylemeli ve sorumluluğu almalı." dedi.
Di Maio, Salvini’nin M5S ile PD arasında bir sonraki hükümet için ortaklık iddiasını ise "Rusya’dan Lig’e mali finansman iddialarına karşılık dile getirilen mesnetsiz bir iddia" olduğunu söyledi.
Corriere della Sera’nın haberinde, Salvini’nin Di Maio’ya yönelik hem sabrının hem de güveninin bittiğini söylediği belirtildi. Diğer taraftan, Di Maio’nun ise kendi ekibiyle yaptığı toplantıda Salvini ve Lig için "Sırtımızdan vurulduk." dediği ifade edildi.
Bu arada, ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin lideri Nicolo Zingaretti de "son yaşanan tartışmaları sarı-yeşil hükümetin başarısızlığı olarak yorumladığını" söyledi.
İtalya’da 4 Mart 2018’de yapılan genel seçimde en çok oy alan iki partiden Di Maio liderliğindeki M5S ile Salvini liderliğindeki Lig Partisi, teknokrat Başbakan Conte’nin öncülüğünde 1 Haziran 2018’de koalisyon hükümetini oluşturmuş ve parlamentodan güven oyu alarak göreve başlamıştı.
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