İtalyan haber ajansı ANSA: Kaçak Kuzey Koreli diplomat ABD'ye sığınmak istiyor

04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalyan haber ajansı ANSA, Kasım ayında ortadan kaybolan Kuzey Kore'nin İtalya Maslahatgüzarı Jo Song-gil'in ABD'ye iltica etmek istediğini ve İtalyan yetkililer tarafından "güvenli bir yerde koruma altına alındığını" bildirdi.
Jo Song-gil'in görev süresi 20 Kasım'da doldu.
Güney Kore istihbaratı dün Jo Song-gil'in kaybolduğunu açıkladı. Güney Kore basını da onun bir Batı ülkesinden sığınma talep ettiğini öne sürdü.
İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Koreli diplomatın İtalya'dan sığınma istediğine dair "bilgileri olmadığını" açıkladı.
İtalyan La Repubblica gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nin açıklamasının tam bir yalanlama teşkil etmediğine dikkat çekti.
Gazetedeki haberde, "Dışişleri Bakanlığı, Jo'nun devletin başka birimlerinden, örneğin istihbarat ajanslarından yardım istemiş olabileceği ihtimalini dışlamadı" denildi. yazdı.
La Repubblica'ya göre Kuzey Koreli diplomat vakasıyla Dışişleri değil doğrudan Başbakanlık ve İtalyan iç ve dış istihbarat ajansları (Aisi ve Aise) ilgileniyor.
İtalyan basınında, Jo'nun İtalya'ya değil ABD'ye kaçmak istediği ve bu talebi sonuçlanana kadar İtalyan istihbaratı tarafından koruma altında tutulduğu iddiası da yer aldı.
La Repubblica'ya göre Jo'nun sığınma talebini ilettiği Washington, İtalya'dan bu meselenin sessiz sedasız yürütülmesini talep etti.
Bu talep doğrultusunda da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu süreçte haber sızmaması ve herhangi bir yalanlama ya da doğrulama yapılmaması talimatı verdi.
Habere göre, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi Kuzey Kore ile nükleer silahlar konusunda uzlaşma arayışındayken, Jo Song-gil vakasının bu müzakereleri olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.
La Repubblica, "Bir başka Kuzey Koreli diplomatın daha kaçması bu aşamada olumsuz etki yaratabilir, özellikle de Pyongyang, kaçak diplomatın ABD'de sığınma talebini çoktan müzakere etmiş olduğunu öğrenirse" diye yazdı.
Kuzey Kore'nin Londra'daki Büyükelçi Yardımcısı Thae Yong-ho da 2016'da Güney Kore'ye iltica etmişti.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi ise bu tür üst düzey ilticaların, "halkının refahını düşünen, diyaloga hazır uzlaşmacı bir devlet adamı" görüntüsü çizmek için uğraşan Kuzey Kore lideri Kin Jong-un'a darbe niteliğinde olduğunu vurguladı.
2017'de Kuzey Kore'nin Roma Büyükelçisi Mun Jong-nam, Pyongyang'ın füze denemelerine tepki olarak ülkesine geri gönderilmiş ve bu görevi geçici olarak Jo Song-gil üstlenmişti.
Kuzey Kore'nin Roma büyükelçiliği, ülkeye gıda yardımı için büyük önem taşıyan ve merkezleri Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile ilişkilerden de sorumlu olduğu için özel önem taşıyor.
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