İtalyan gazetesi, Başakşehir'den özür diledi!

Başakşehir ile La Gazzetta dello Sport arasındaki logo küskünlüğü kısa sürdü ve baykuşlu bir özür metni ile sona erdi!

İtalya'nın ünlü spor gazetesi, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerini verirken Başakşehir'in logosu yerine Beşiktaş'ın logosunu kullandı.

Süper Lig ekibi Twitter hesabından La Gazzetta dello Sport'u etiketleyip, kulüp sembolü olan baykuşlu bir video ile "Logomuzun bu olduğundan emin misiniz?" sorusunu sordu.

Gazzetta, Başakşehir'in bu paylaşımına bir başka baykuşlu paylaşımla yanıt verdi ve "Üzgünüz bir hata yaptık. Lütfen özrümüzü kabul edin." dedi.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon'la karşılaşacak.