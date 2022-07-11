İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'un yeni bir kesintiye giderek bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp gaz tedarik edeceğine ilişkin bildirim aldıklarını duyurdu.
ENI'den yapılan açıklamada, "Gazprom, ENI'ye önceki günlerde yaptığı ortalama 32 milyon metreküp yerine bugün için yaklaşık 21 milyon metreküp/gün gaz tedariki edeceğini duyurdu. ENI, gaz akışına ilişkin yeni ve önemli değişiklik olması halinde daha fazla bilgi sağlayacaktır" denildi.
Gazprom, 15 Haziran'da ENI'ye gaz tedarikini yüzde 15 azalttığını açıklamıştı. Rus enerji firması, 17 Haziran'da da ENI'nin talep ettiği günlük yaklaşık 63 milyon metreküplük gaz miktarının sadece yüzde 50'sini karşılayacağını İtalyan firmasına iletmişti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş dolayısıyla Rus gazının önemli ölçüde alıcısı olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Rusya'nın arası açılmıştı.
Enerjide Rus gazına olan bağımlığını azaltma hedefindeki İtalya da enerji kaynaklarını çeşitlendirmek üzere Cezayir'den temin ettiği gaz miktarını arttırmış, ayrıca bu konuda Kongo ve Angola gibi ülkelerle de görüşmelerde bulunmuştu.
İtalya Başbakanı Mario Draghi de 24 Haziran'da AB Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Rus gazına olan bağımlılık, geçen yıl yüzde 40 civarındaydı. Bugün bu oran yüzde 25." ifadelerini kullanmıştı.
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