Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcularla mart ayı maaşlarında feragat etmeleri yönünde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Takımın Serie A'da kalması halinde söz konusu maaşların bonus olarak futbolculara ödeneceği kaydedildi.

Lecce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligde 18. sırada yer alıyor.