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Haberler Futbol

İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti

Bir süredir kanserle mücadele eden Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 06.01.2023 - 13:16 | Güncelleme: ABONE OL
İtalyan efsane Gianluca Vialli hayatını kaybetti
HABERTURK.COM

İtalya'dan Sinisa Mihajlovic'in vefatının ardından üzücü bir haber daha geldi. İtalyan futbol efsanesi Gianluca Vialli, 58 yaşında hayatını kaybetti.

İlk olarak 2017 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan İtalyan futbol adamı, 2020 yılında hastalığı yendiğini duyurmuştu. Kötü hastalık, 2021'de tekrarladı ve bu kez Vialli mücadeleyi kazanamadı.

Futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Vialli, Juventus ile 1996'da Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Mancini'nin ekibinde yer almıştı. EURO 2020'yi kazanan İtalya Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Vialli, hastalığının kötüleşmesi üzerine bu görevini bırakmıştı.

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