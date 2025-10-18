Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İtalyan Bianca Balti istenmedi

        İtalyan Bianca Balti istenmedi

        Kanser tedavisi başarıyla sonuçlanmasını ardından podyuma çıkmak isteyen Bianca Balti reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 16:59 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstenmedi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İtalyan Bianca Balti, kansere yakalanmış ve sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Balti, kemoterapi tedavisinden sonra kanseri yendiğini dile getirmiş, çalışma hayatına dönmek istediğini söylemişti.

        41 yaşındaki Bianca Balti, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkmak istediğini belirterek organizatörlere bu arzusunu iletti. Balti'nin amacı, eski modeli olduğu şirketin defilesiyle hem kanseri yenmenin kutlamasını yapmak hem de hastalıkla mücadele eden kadınları temsil etmekti.

        REKLAM

        Bianca Balti, duygularını şu şekilde dile getirmişti: Beni o podyumda görmek sadece kişisel bir hayalin gerçekleşmesi olmayacak, aynı zamanda şöyle bir mesaj da verecek: "Hayat zorluklara rağmen devam ediyor. Sen daha az kadın değilsin. Sen bütünsün. Sen durdurulamazsın."

        Ne var ki şirket, Bianca Balti'nin isteğini geri çevirerek defile kadrosuna almadı. Balti'nin istenmemesi sosyal medyada büyük tepki görürken şirket, bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bianca Balti

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Orta menzilli 'Hisar-0' 12'den vurdu! O anlar kamerada
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        Kaçan boğanın otomobille imtihanı kamerada!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        50 milyon lira haraç ve kurşun yağmuru!
        Mantının 6 hali!
        Mantının 6 hali!
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        Habertürk Anasayfa