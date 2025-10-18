İtalyan Bianca Balti istenmedi

İtalyan Bianca Balti, kansere yakalanmış ve sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Balti, kemoterapi tedavisinden sonra kanseri yendiğini dile getirmiş, çalışma hayatına dönmek istediğini söylemişti.

41 yaşındaki Bianca Balti, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkmak istediğini belirterek organizatörlere bu arzusunu iletti. Balti'nin amacı, eski modeli olduğu şirketin defilesiyle hem kanseri yenmenin kutlamasını yapmak hem de hastalıkla mücadele eden kadınları temsil etmekti.

Bianca Balti, duygularını şu şekilde dile getirmişti: Beni o podyumda görmek sadece kişisel bir hayalin gerçekleşmesi olmayacak, aynı zamanda şöyle bir mesaj da verecek: "Hayat zorluklara rağmen devam ediyor. Sen daha az kadın değilsin. Sen bütünsün. Sen durdurulamazsın."

Ne var ki şirket, Bianca Balti'nin isteğini geri çevirerek defile kadrosuna almadı. Balti'nin istenmemesi sosyal medyada büyük tepki görürken şirket, bu konuda henüz bir açıklamada bulunmadı.