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Dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.

Western film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, Birkaç Dolar İçin, İyi, Kötü, Çirkin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.

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