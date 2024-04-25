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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İtalyan basını duyurdu! Kaan Ayhan'a transfer teklifi var - Galatasaray Haberleri

        İtalyan basını duyurdu! Kaan Ayhan'a transfer teklifi var

        Galatasaray'a geçen sezon devre arasında kiralanan ve bu yaz bonservisi alınan Kaan Ayhan'a İtalya'dan talip var. Çizme basınında çıkan haberlere göre 30 yaşındaki savunmacı çok yönlülüğü ve mevcut formuyla değerli bir transfer hamlesi olabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:46
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        • 1

          Fiorentina, bu yaz Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'ı Serie A'ya geri getirmeyi düşünüyor.

        • 2

          CalcioMercato'da yer alan habere göre 2020-2023'e kadar Sassuolo ile İtalya'da top koşturan Kaan Ayhan, 3,2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılıların yolunu tutmuştu.

        • 3

          Galastasaray'da 44 maça çıkan ve özellikle bu sezon önemli bir figür haline gelen Kaan bir gol ve iki asistlik performans sergiledi.

        • 4

          Habere göre Fiorentina, gelecek sezon savunmasını güçlendirmek için değerli bir takviye olarak görüyor.

        • 5

          Sağ bek, stoper ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Kaan Ayhan'ın çok yönlülüğü, Fiorentina'yı cezbediyor.

        • 6

          Haziran 2026 yılına Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan kasım ayında 30 yaşına girecek.

        • 7

          Milli stoper, Almanya'da doğup büyüdü ancak Türkiye'ye 21 yaş altında geçti ve ülkesi için 56 kez milli formayı giydi.

        • 8

          Montella'nın EURO 2024'te Kaan Ayhan'ı Milli Takım'a almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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