İtalyan ayakkabı markalarından Türkiye'de "kaçak fuar" girişimi

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD)", salgına karşı tüm önlemler alınarak dün İstanbul'da kapılarını açtı.
AYMOD kapsamında sektör temsilcileri, benzeri az rastlanan bir olaya tanık oldu.
Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Abdulsabur Endican, şunları söyledi:
"İtalya'da düzenlenen fuarda beklediğini bulamayan İtalyan ayakkabı markaları, gelmişler Türkiye'de yasal olmayan şekilde, bize çok yakın bir otelin en alt katını tutarak fuar yapmaya kalkıyorlar. Bunu bize gelen alım heyetlerine davet göndermeleri sayesinde öğrendik. Bizim getirdiğimiz müşteriyi davet etmişler. Kendileri İtalya'da MICAM Fuarı'nı düzenlediler ama pandemiden dolayı gelen olmadı. Bu bilgiyi yetkili mercilerle paylaştık. Bu çok büyük bir olay. Boş durmuyoruz, elimizden geleni yapacağız. Davetlerinde en az 13 İtalyan firmanın burada bulunduğu bilgisi var. Koskoca İtalyan markaları, bize gelen alım heyetlerini yasal olmayan yollarla kapma peşinde. Bizim fuardan yer isteselerdi, para almadan bunu yapardık."
Sektörü savunma amacıyla buna izin vermeyeceklerinin altını çizen Endican, firmaların, adreslerin, davet metinlerinde 1-2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da fuar düzenlediklerinin açık açık yazdığını aktardı.
Endican, şu bilgileri verdi:
"Bu bahsettiğimiz markalar, gerçekten İtalya'nın en büyük ayakkabı markaları. Akıl alır gibi değil. Türkiye'ye gelip, bizim fuarın başlamasıyla birlikte, bizim yanı başımızda üç gün sürecek bir fuar organize etmeye çalışıyorlar. İtalya ayakkabı sektörü şu an zor durumda. Bu İtalyan markalar, normalde Rusya ve Ukrayna'ya ürün yapan markalar.
İtalya'daki fuara bu sene Rus ve Ukraynalı alıcılar gitmedi. Ama Türkiye'ye gelen çok sayıda alım heyeti var. İtalyan markalar da kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. İzinsiz yapılan bu girişimle, bizim müşteriyi alma derdine düştüler. İtalyanlar Türk ayakkabı sektörünün peşinde."
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