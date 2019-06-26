İtalya’dan Yusuf Yazıcı iddiası

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haber, "Yeni Lazio'da Yazıcı ileride" başlığı ile verildi.

Yusuf Yazıcı'nın, "Milinkovic'in yerini dolduracak oyuncu" olarak gösterildiği haberde, "Çok genç ama çok yönlü ve yetenekli, gol atabilen, asist yapma yeteneği yüksek bir futbolcu" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Trabzonspor'un genç yıldız için 20 milyon euro talep ettiği, Lazio'nun diğer kulüplerden önce harekete geçip transferi bitirmeyi planladığı da öne sürüldü.