İtalya’da seçim kampanyası TikTok’a taşındı, liderler arka arkaya hesap açıyor

İtalya’da 25 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde yıllanmış siyasetçiler birer birer TikTok'ta hesap açmaya başladı. Genç seçmene ulaşmak amacıyla TikTok’a giren siyasi liderler arasında 85 yaşındaki eski başbakan Silvio Berlusconi de var.
Kendisine ait geleneksel medya kanallarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olan Berlusconi, TikTok’taki ilk paylaşımını ise dün yaptı.
Eski başbakan, fıkra ve esprilerle süslediği videosunda seçmene ulaşma amacını açıkça dillendirerek ‘’Bu platformda 5 milyon kişisiniz ve yüzde 60'ınız da 30 yaş altında’’ dedi, gençlere özel vaatlerle oy istedi.
Merkez sağdaki Haydi İtalya Partisi'nin lideri Berlusconi, bu platformda partisi, kendisi ve gençler için en önemli konulardan bahsedeceğini belirtti ve ‘’Sizin geleceğinizi konuşacağız’’ dedi.
Berlusconi ile aynı gün TikTok’a giriş yapan bir diğer siyasetçi de yine eski başbakanlardan Matteo Renzi oldu.
Merkezdeki Yaşayan İtalya Partisi’nin lideri olan Renzi de ironik bir dille genç seçmene kendisini tanıttığı videoda ülkenin en genç başbakanı olduğu ve ‘’dünyanın en güzel kenti Floransa’nın belediye başkanlığını yaptığı’’ bilgilerini paylaştı.
Renzi, ‘’Seçimlere 25 gün kala ilk videomu yayımlıyorum. Seçim kampanyası hepimizi diyalog için, tartışmak için yeni alternatif kanallar bulmaya itiyor’’ dedi.
Popülist 5 Yıldız Hareketi’nin lideri Giuseppe Conte, aşırı sağcı Lig lideri Matteo Salvini, ülkenin ilk kadın başbakanı olması muhtemel görünen İtalya’nın Kardeşler Partisi'nin lideri Giorgia Meloni ve merkezdeki Eylem Partisi'nden Carlo Calenda da diğer sosyal medya hesaplarına TikTok’u da ekleyen siyasetçilerden.
En fazla takipçi Salvini’nin
Görüntülenme sayılarına bakılırsa Berlusconi’nin TikTok’a girişi etkili olmuş görünüyor. Eski başbakanın ilk videosu bir gün içinde yaklaşık 5,5 milyon izlenme sayısına ulaştı. Takipçi sayısı ise 330 bin civarında.
Takipçi sayısı açısından şu anda en önde olan lider ise aşırı sağcı Matteo Salvini. Salvini’nin yarım milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Giorgia Meloni’yi ise TikTok’ta 108 bin kişi takip ediyor.
Matteo Renzi ve Carlo Calenda ise 17 bin civarında takipçiye sahip.
Bu tabloda eksik görünen tek büyük parti lideri ise merkez soldaki Demokratik Parti’den Enrico Letta.
Anketlere göre, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri’nin ardından ülkenin en büyük ikinci partisi konumunda olan Demokratik Parti’nin kurumsal bir TikTok hesabı olsa da liderinin bireysel hesabı henüz bulunmuyor.
İtalya basını, seçim kampanyasının TikTok’a taşınmasına yer verdiği haberlerinde siyasetçilerin özellikle genç seçmenle iletişim kurabilmek için bu yolu seçtiğine vurgu yaptı. La Stampa gazetesi, ''gençleri fethetmek için siyaset TikTok’a girdi'' derken, La Repubblica da "TikTok, bu seçimlerin trend mekanı gibi görünüyor’’ diye yazdı.
İtalya basınındaki verilere göre Mayıs 2022’de 16 milyon İtalyan TikTok’a girdi. Bu sayı geçen yıla kıyasla yüzde 76’lık bir artış teşkil ediyor. Kullanıcıların günde ortalama 95 dakikayı platformda geçirdiği hesaplanıyor.
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İtalya’da seçim kampanyası TikTok’a taşındı, liderler arka arkaya hesap açıyor/italyada-secim-kampanyasi-tiktoka-tasindi-liderler-arka-arkaya-hesap-aciyor-3516976
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