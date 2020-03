HABERTURK.COM

İtalya’da hayat resmen durdu. Sokaklar bilimkurgu filmlerinden farksız. Dev şehirler bomboş. Dükkanlar kepenklerini indirmiş. Restoranlar, kafeler kapalı. Adeta İtalya hayalet ülkeye dönüştü. Yollarda zaman zaman geçen arabalar dışında neredeyse kimseyi görmüyorsunuz. İtalyan hükümetinin son kararlarıyla tüm İtalya kırmızı bölge ilan edildi. Ölü sayısı 1000’leri aştı. 15 binin üzerinde kişide virüs tespit edildi. 1258 kişi de iyileşti. Her ne kadar İtalyan hükümeti herkesten fedakarlık isteyip sıkı önlemleri geç de olsa alsa da, artan sayıları ve hastanelerdeki durumları duydukça evdeki insanların sisteme olan inançları bir bir çatırdıyor. Her gün saat 18.00’den sonra yeni rakamlar açıklanıyor. O saati beklemek kabus gibi. Doğrusu her gün artan sayıları duymak burada yaşayan herkesi endişelendiriyor. Ancak çaresizlik nedeniyle herkes evlerinde aşk ülkesinde güzel günlerin yeniden gelmesini umuyor.

Bundan bir buçuk ay önce evden çıkamayacaksın hatta İtalya'dan Türkiye'ye seyahat edemeyeceksin ve bunun da nedeni bir virüs olacak deseler çok fazla bilimkurgu izliyorsun deyip gülüp geçerdim herhalde. İşte İtalya'da başımıza gelen bu. Bilimkurguların ötesinde bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Çin dışında İtalya gibi batılı bir ülkenin başına gelmekte olanlar hem diğer Avrupa ülkeleri hem de Türkiye için önemli dersler ve ipuçları barındırıyor. İtalya'da tüm okullar önce 15 marta kadar tatil edilmişti ancak yeni açıklamada süre 3 Nisan'a uzatıldı. Tüm okullar, üniversiteler kapalı...Ülkede müzeler, spor salonları, kültür merkezleri, kayak tesisleri, yüzme havuzları kapatıldı.

1968'DE 1 MİLYON İNSAN ÖLDÜ

Küreselleşmeyle dünyanın her yerinden mal ve hizmetlerin sınırları aşarak yaşamlarımıza sunduğu konforların faturasını belki de şimdi ödüyoruz. 1968 yılında 1 milyon kişinin ölümüne yol açan Hong Kong gribinin İtalya'ya gelmesi 18 ay sürmüş. Koronavirüsün Çin'den Avrupa'ya ulaşması bir ay bile sürmedi. Dünya küreselleştikçe fırsatlar ve konforlarla birlikte tehditler ve tehlikeler de küreselleşti. İtalya en başından beri Çin'den uçuşları yasaklasa da koronavirüs belki de çok daha önce İtalya'ya gelmişti. Ne zamanki Lodi'de 38 yaşında bir İtalyan'da koronavirüs tespit edilince İtalya'da her şey bir anda değişti. 38 yaşındaki İtalyan Mattia İtalya'da birinci hasta olarak kabul ediliyor.



HASTANELER VAHİM DURUMDA

İlk vakaların hastane acillerine gitmeleriyle virüs bazı hastanelere, hastalara, doktor ve hemşirelere bulaştı. İşte burada en önemli konu insanların koronavirüs olduklarından şüphelenmeleri halinde kesinlikle acillere gitmemeleri gerekiyor. İtalya bu konuda bilgilendirmekte başta geç kaldı.

ACİLERE GİTMEYİN ÇAĞRISI

Virüs taşıyan insanların kesinlikle dışarı çıkmamaları ve acillere gitmeyip yetkililer tarafından verilen telefon numaralarını arayıp evde yetkilileri beklemeleri gerekiyor.

Sadece korona virüs değil başka konularda rahatsızlığınız olduğunda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Devlet hastanelerin durumu malum özel klinikler, doktor muayenehaneleri şu anda kimse hizmet vermiyor. Bu da karantina günlerinin yaşandığı İtalya’da yurttaşlar için ciddi sorunlara yol açıyor.

EVLERE SÜREKLİ STOK YAPILIYOR

Lodi'nin karantinaya alınmasıyla tüm İtalya genelinde paniğe neden olmuştu. Zaten insanlar süpermarketlere akın etmişler ve alabildiklerince almışlardı. Ancak tüm ülkenin karantina alınmasıyla durum daha da elzem hale geldi. Maketlere, gıda satılan yerler artık ancak sınırlı sayıda insan içeri alınıyor. İnsanlar mesafeli durmak zorunda. Market önlerinde yığılmalar oluyor. İtalya’da eczanelerde maske bulmak imkansız. Ülkede maske sıkıntısı var. Daha önce maske alabilen aldı. Ancak maskeye ihtiyaç var.



HAPİS CEZASI VAR

Gıda ihtiyaçları, acil sağlık durumları ve iş gerekçesi dışında dışarıda bulunmak yasak. Dışarı çıkıyor iseniz yanınızda neden dışarı çıktığınıza dair belgenizi de taşımanız gerekiyor. Yolda polis çevirip size sorabilir ve eğer gösteremiyorsan 206 euro para cezasından 3 yıla kadar hapis cezası var. Belge hileli ise 6 yıla kadar hapis cezası var.