İtalya’da Nazi bayraklı cenaze törenine soruşturma
İtalya’nın başkenti Roma’da bir cenaze töreninde tabutun Nazi bayrağına sarıldığı ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı. Neo-faşist Forza Nuova hareketinin üyelerinden Alessia Augello için geçen Pazartesi günü düzenlenen cenazeden gelen görüntüler ülkede infial yarattı.
İtalya'nın başkenti Roma'da bir cenaze töreninde tabutun Nazi bayrağına sarıldığı ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.
Neo-faşist Forza Nuova hareketinin üyelerinden Alessia Augello için geçen Pazartesi günü düzenlenen cenazeden gelen görüntüler ülkede infial yarattı.
Cenaze töreninin ardından kiliseden çıkarılan tabut, üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrağıyla örtüldü.
Bu sırada bir grup katılımcının tabutu faşist selamıyla uğurladığı görüldü.
Santa Lucia Kilisesi'ndeki cenazeyi yöneten rahipler bu görüntülere tepki gösterdi ve kilisenin dışında yaşananların kendilerinden habersiz ve izinsiz olarak gerçekleştiğini söyledi.
Kiliseden yapılan açıklamada, "İncil'in mesajından uzak olan aşırılık yanlısı ideolojilere atfedilebilecek her türlü söz, eylem ve sembolle aramıza mesafe koyuyoruz ve yaşananlardan derin bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadığımızı söylemek istiyoruz" denildi.
Ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle 7 Ocak'ta hayatını kaybeden 44 yaşındaki Forza Nuova üyesi Alessia Augello'nun ailesi de Nazi bayrağının kendileriyle ilgisi olmadığını savundu.
Augello'nun teyzesi Stefania Vesica Facebook'ta yayımladığı mesajda, ailenin kilise önünde yaşananlarla alakası olmadığını söyledi ve "Bunu Alessia da onaylamazdı" dedi.
Ancak bu mesaja gelen yorumlar arasında, ailenin neden devreye girerek söz konusu bayrağı kaldırmadığını sorgulayanlar da oldu.
Roma Yahudi cemaati de görüntüler üzerine bir açıklama yayımlayarak "Bu devirde hala gamalı haçlı bir bayrağın alenen teşhir edilmesi kabul edilemez" diye tepki gösterdi.
Polisin terör ve organize suçlarla ilgilenen özel birimi Digos olayla ilgili soruşturma başlattı. Kiliseye yakın apartmanlarda yaşayanların çektiği görüntüler de incelemeye alındı.
Güvenlik güçlerinin yaklaşık 30 kişinin kimliğini görüntülerden tespit ettiği, bunların arasında aşırı sağcı ve neo faşist çevrelerde bilinen isimlerin de yer aldığı belirtiliyor.
Liderleri tutuklanmıştı
Forza Nuova'nın lideri Roberto Fiore ve Roma yöneticisi Giuliano Castellino, halen cezaevinde.
ki lider, Ekim ayında Covid belgesi ve aşı karşıtlarının gösterisinde işçi sendikası Cgil'in binasına düzenlenen saldırı nedeniyle tutuklanmıştı. Partinin internet sitesi de savcılık talebiyle aylardır erişime kapalı.
Nazi bayraklı cenaze töreni sonrası Forza Nuova gibi neo-faşist grupların kapatılması çağrıları yeniden yükselmeye başladı.
İtalyan Solu partisi lideri Nicola Fratoianni, cenaze töreninde yaşananlarla ilgili olarak "Yetkililer neredeydi? Daha da önemlisi, neo faşist örgütleri lağvetmesi gereken hükümet nerede?" diye tepki gösterdi.
Faşizme direnen partizanların kurduğu Anpi derneğinin Roma yöneticisi Fabrizio De Sanctis de "Nazizm ve faşizmi yüceltme vakaları gittikçe artıyor, bunlar yaşamakta olduğumuz düşüşün ve yozlaşmanın göstergesi" dedi.
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İtalya’da Nazi bayraklı cenaze törenine soruşturma/italyada-nazi-bayrakli-cenaze-torenine-sorusturma-3311883
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