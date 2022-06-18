İtalya’da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

İtalya'da kuraklık yüzünden ülkenin en büyük nehri olan Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine düştü. Bölgede onlarca belediye, içme suyunun kullanımına kısıtlamalar getirdi.
Yağış oranı en düşük kışlardan birinin ardından son haftalarda ortalama üstü seyreden sıcaklıklar yüzünden Po Nehri'nde su seviyesi yüzde 72 oranında azalmış durumda.
Po Nehri Gözlemevi, bölgede sıcaklıkların dönem ortalamasına göre 4 dereceye kadar yüksek seyrettiğini; dağlık alanlardaki kar rezervlerinin de çok düşük seviyede olduğunu açıkladı.
Alp Dağları'ndan Adriyatik Denizi'ne kadar yaklaşık 650 km boyunca uzanan Po Nehri, ülkenin tarım üretimi için kritik öneme sahip.
Po Nehri'ndeki su seviyesi, ortalamanın yaklaşık 3 metre altına indi. Po Gözlemevi, su seviyesindeki büyük düşüşün içme suyundan tarıma ve hidroelektrik sektörüne kadar zincirleme etki yaratacağı uyarısı yaptı.
Ansa ajansının haberine göre tarım sektöründe hasarın 1 milyar euro'ya ulaşabileceği hesaplanıyor.
"Tarım için felaket"
Nehrin kaynağının yer aldığı Piemonte bölgesi, 170 belediyede içme suyu kullanımına kısıtlama getirdi. Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio, bu belediyelerde "içme suyunun yalnızca beslenme amacıyla kullanılması ve uygunsuz kullanımının kısıtlanması" yönünde kararlar alındığını açıkladı.
10 belediyede ise geceleri su kesintisine gidilecek.
Cirio, bölgede 2009'dan bu yana en sıcak Mayıs ayının bu yıl kaydedildiğini, özellikle tarım alanlarının sulanması konusunda "çok ağır bir acil durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi.
Piemonte Bölge Başkanı, "Gübre fiyatlarının üçe katlandığı, benzin fiyatlarının arttığı bir yılda tarım için su bulamamak felaket demektir" dedi.
İklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı
İtalya Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli de, yağış oranlarının düşüklüğü ve sıcaklıkların yüksekliğinden kaynaklanan bu kuraklığın doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Mercalli İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, Po Nehri ve çevresindeki verilerin uzmanları şaşırtmadığını, yıllardır hazırlanan raporlarla bu konuda alarm verildiğini söyledi; siyasetçilerin çevre konusunu acil gündem maddeleri arasına almamasından şikayet etti.
"İklim konusunda acil durum içindeyiz" diyen Mercalli, "Gezegenimizi çok ağır bir hasta olarak düşünmeliyiz, tedavi için hemen müdahale edilmeli. Bir yıl sonra değil hemen bu akşam" uyarısı yaptı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
İtalya’da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi/italyada-kuraklik-nedeniyle-170-belediyede-icme-suyuna-kisitlama-getirildi-3470821
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!