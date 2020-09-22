İtalya'nın Verona kentinde mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan 38 yaşındaki Michele D'Alpaos ve 40 yaşındaki Paola Agnelli balkonda Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atmıştı... İkili sürpriz bir kararla evlenme kararı aldı.

DHA'nın haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift evlenmek için geri sayıma başladı.

10 HAFTA BOYUNCA BALKONDA AŞK

Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez bir araya geldi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı. Paola, "Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek" dedi.