26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan ve 21-26 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde düzenlenmesi beklenen İSaloni Mobilya Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle haziran ayına ertelendi.
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nden (MOSDER) yapılan açıklamada, İSaloni yetkilileri tarafından Twitter hesabı aracılığı ile “Durmayacağız, duramayız… Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan İSaloni Fuarı 16-21 Haziran tarihleri arasında Milano’da düzenlenecek” duyurusu yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, şunları kaydetti:
"Uluslararası Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mutfak, Banyo Mobilyaları ve Tasarım Fuarı olarak bilinen ve dünyanın en önemli mobilya fuarlarından biri olan İSaloni Fuarı’nın ertelenmiş olduğu bilgisini aldık. Çin’de mart ayında gerçekleşmesi beklenen CIFF Mobilya Fuarı’ndan sonra bu kez sektöre yön veren ülkelerin başında gelen İtalya'da mobilya fuarı koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Aralık ayından beri tüm dünyada iş dünyasında da olumsuz etkileyen koronavirüsün Avrupa’ya da sıçramasından sonra dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya da yara almış oldu. Mobilya, aksesuar, mutfak mobilyaları, banyo mobilyaları ve tasarımdan oluşan İSaloni Fuarı’nın haziran ayına iptal edilmesiyle gözler bir kez daha Türkiye pazarına döndü."
Balcı, Çin Uluslararası Mobilya Fuarı’nın iptal edilmesinden sonra tüm dünyadan gelecek mobilya ithalatçıları ile yerli ihracatçı firmaları, 4-8 Mart tarihleri arasında 31. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Modeko’da ağırlayacaklarını ifade ederek, "26-29 Mart tarihlerinde İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin düzenleyeceği stantlı, ürün sergilemeli alım heyeti faaliyetleri kapsamında da yurt dışından alım heyetleri bir araya gelecek. Mobilya sektörümüz adına olumlu bir gelişme olan bu buluşma sonrasında sektörümüzün uluslararası arenada başarılı bir ivme yakalayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!