İtalya’da Başbakan Meloni’nin 'boyuna hakaret eden' gazeteciye 5 bin euro ceza

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İtalya'da bir gazetecinin Başbakan Giorgia Meloni’nin boyuyla 'alay ettiği' gerekçesiyle para cezasına çarptırılması ifade özgürlüğü endişelerini artırdı.

Gazeteci Giulia Cortese hakkında, 2021’de Meloni henüz iktidarda değilken yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açılmıştı.

Cortese, Meloni’nin arka planına faşist lider Benito Mussolini’nin çerçevelenmiş fotoğrafının montajlandığı bir görüntüyü sosyal medyada paylaşmıştı. Meloni de bu paylaşıma tepki olarak yine sosyal medyadan yorum yapmış ve “bu alçakça aldatmacayı” mahkemeye taşıyacağını söylemişti.

Cortese buna karşılık, söz konusu görüntünün sahte olduğunu bilmediğini ve öğrenince kaldırdığı söylemiş ve, “Sevgili Giorgia Meloni, Facebook sayfanda bana karşı başlattığın teşhir operasyonu ne olduğunu gösteriyor: küçük bir kadın. Senden korkmuyorum Giorgia Meloni. Nihayetinde 1.2 metre boyundasın, seni göremiyorum bile” demişti.

Milano’da açılan davada mahkeme, Mussolini montajlı fotoğraf paylaşımından ceza vermedi. Ancak savcılık, Cortese’nin sonraki paylaşımlarında Meloni’nin fiziksel görüntüsüyle dalga geçerek “body shaming” (bedensel özellikleri nedeniyle bir kimseyi utandıracak şeyler söylemek) yaptığını savundu ve mahkeme de bu nedenle gazeteciyi hakaretten suçlu buldu.