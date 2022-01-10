İtalya'da pandemi tedbirlerinde yapılan güncellemelerle bugünden itibaren aşısızlara yeni kısıtlamalar geliyor.

10 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan otellere ve müzelere kadar birçok mekan ve hizmete erişim için "süper yeşil pasaport" olarak anılan belge şart olacak. Bu belge sadece aşı yaptıranlara ya da Covid 19 geçirenlere veriliyor, test sonucu kabul edilmiyor.

İtalya'da süper yeşil pasaport uygulaması ilk olarak geçen ay yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar restoranların kapalı kısımları, sinemalar gibi mekanlarda bu belge zorunlu kılınmıştı.

Bugünden itibarense belgenin kullanım alanı genişletiliyor. Artık restoranların açık havadaki bölümlerinde oturmak, bar ve kafelerde oturmadan servis almak, müzelere girebilmek için de süper yeşil pasaport gerekecek.

Şehir içi ulaşım araçları da dahil toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmek için de aşı yaptırmış olmak ya da Covid 19 geçirip iyileştiğini belgelemek gerekecek. Bu belgeye sahip olmayanlar yalnızca özel araçlarla ya da yolcu kapasitesi sınırlı taksilerle seyahat edebilecek.

Toplu taşımada süper yeşil pasaport şartı uygulaması, yalnızca küçük adalar için esnek tutuldu. Adalarda yaşayanların zorunlu hallerde anakaraya ya da diğer adalara erişim için, negatif test sonucu göstererek toplu taşıma araçlarından faydalanmasına 10 Şubat'a kadar izin verilecek.

Bu kurallar İtalya basını tarafından "aşısızlara mini kapama" diye niteleniyor. Yeni tedbirler, Noel ve Yılbaşı tatilleri sonrası okulların büyük kısmının yeniden açıldığı gün devreye girdi.

Serie A da etkilenecek

Aşı yaptırmamış olanlara yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler spor müsabakalarını da kapsıyor. Takım oyunlarına katılabilmek için de süper yeşil pasaport belgesi zorunlu hale geldi.

Serie A da dahil şampiyonalarda oyuncuların sahaya çıkabilmesi için aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekecek.

Spor basınına göre Serie A'da aşılı futbolcu oranı yüzde 98 civarında. Ancak bazı yabancı futbolcuların AB tarafından onaylanmamış olan Sputnik gibi aşıları yaptırmış olmasının sorun teşkil edebileceğine dikkat çekiliyor.

Hükümet, stadyumlarda maksimum seyirci kapasitesini de yüzde 75'ten yüzde 50'ye indirdi.

Başbakan Mario Draghi'nin ligin geçici olarak durdurulması ya da stadyumların seyircilere tamamen kapatılması için futbol federasyonu ile görüştüğü ancak federasyon başkanı Gabriele Gravina'nın bu talebe direniş gösterdiği belirtiliyor.

Öte yandan Serie A yönetimi hafta sonunda yaptığı toplantıda, vaka artışları nedeniyle gelecek 2 hafta boyunca maçlara maksimum 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı. Ligin 22 ve 23. haftalarında stadyumlara misafir takım taraftarı kabul edilmeyecek.

İtalya basınına göre geçen hafta itibariyle Serie A'da oyunculardan teknik ekibe kadar yaklaşık 80 kişi pozitifti. Geçen hafta 4 Serie A maçı, sağlık idarelerinin izin vermemesi nedeniyle yapılamamıştı.

Ülkede son bir günde 155 binin üzerinde yeni vaka ve 157 can kaybı kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana vaka sayısı 7.4 milyonu, ölümler