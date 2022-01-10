İtalya'da pandemi tedbirlerinde yapılan güncellemelerle bugünden itibaren aşısızlara yeni kısıtlamalar geliyor.
10 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan otellere ve müzelere kadar birçok mekan ve hizmete erişim için "süper yeşil pasaport" olarak anılan belge şart olacak. Bu belge sadece aşı yaptıranlara ya da Covid 19 geçirenlere veriliyor, test sonucu kabul edilmiyor.
İtalya'da süper yeşil pasaport uygulaması ilk olarak geçen ay yürürlüğe girmiş ve bugüne kadar restoranların kapalı kısımları, sinemalar gibi mekanlarda bu belge zorunlu kılınmıştı.
Bugünden itibarense belgenin kullanım alanı genişletiliyor. Artık restoranların açık havadaki bölümlerinde oturmak, bar ve kafelerde oturmadan servis almak, müzelere girebilmek için de süper yeşil pasaport gerekecek.
Şehir içi ulaşım araçları da dahil toplu taşıma hizmetlerinden faydalanabilmek için de aşı yaptırmış olmak ya da Covid 19 geçirip iyileştiğini belgelemek gerekecek. Bu belgeye sahip olmayanlar yalnızca özel araçlarla ya da yolcu kapasitesi sınırlı taksilerle seyahat edebilecek.
Toplu taşımada süper yeşil pasaport şartı uygulaması, yalnızca küçük adalar için esnek tutuldu. Adalarda yaşayanların zorunlu hallerde anakaraya ya da diğer adalara erişim için, negatif test sonucu göstererek toplu taşıma araçlarından faydalanmasına 10 Şubat'a kadar izin verilecek.
Bu kurallar İtalya basını tarafından "aşısızlara mini kapama" diye niteleniyor. Yeni tedbirler, Noel ve Yılbaşı tatilleri sonrası okulların büyük kısmının yeniden açıldığı gün devreye girdi.
Serie A da etkilenecek
Aşı yaptırmamış olanlara yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirler spor müsabakalarını da kapsıyor. Takım oyunlarına katılabilmek için de süper yeşil pasaport belgesi zorunlu hale geldi.
Serie A da dahil şampiyonalarda oyuncuların sahaya çıkabilmesi için aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekecek.
Spor basınına göre Serie A'da aşılı futbolcu oranı yüzde 98 civarında. Ancak bazı yabancı futbolcuların AB tarafından onaylanmamış olan Sputnik gibi aşıları yaptırmış olmasının sorun teşkil edebileceğine dikkat çekiliyor.
Hükümet, stadyumlarda maksimum seyirci kapasitesini de yüzde 75'ten yüzde 50'ye indirdi.
Başbakan Mario Draghi'nin ligin geçici olarak durdurulması ya da stadyumların seyircilere tamamen kapatılması için futbol federasyonu ile görüştüğü ancak federasyon başkanı Gabriele Gravina'nın bu talebe direniş gösterdiği belirtiliyor.
Öte yandan Serie A yönetimi hafta sonunda yaptığı toplantıda, vaka artışları nedeniyle gelecek 2 hafta boyunca maçlara maksimum 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı. Ligin 22 ve 23. haftalarında stadyumlara misafir takım taraftarı kabul edilmeyecek.
İtalya basınına göre geçen hafta itibariyle Serie A'da oyunculardan teknik ekibe kadar yaklaşık 80 kişi pozitifti. Geçen hafta 4 Serie A maçı, sağlık idarelerinin izin vermemesi nedeniyle yapılamamıştı.
Ülkede son bir günde 155 binin üzerinde yeni vaka ve 157 can kaybı kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana vaka sayısı 7.4 milyonu, ölümler
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!