İtalya’da aşırı sağın iktidara gelmesine günler kala yeni ‘LGBT+ stratejisi’
İtalya’da görevi birkaç hafta içinde aşırı sağcı bir iktidara teslim etmeye hazırlanan Başbakan Mario Draghi hükümeti son günlerinde, LGBT+ haklarını garanti altına alma amaçlı bir yasal belgeye imza attı.
İtalya’da görevi birkaç hafta içinde aşırı sağcı bir iktidara teslim etmeye hazırlanan Başbakan Mario Draghi hükümeti son günlerinde, LGBT+ haklarını garanti altına alma amaçlı bir yasal belgeye imza attı.
Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti dün yaptığı açıklamada, ‘LGBT+ insanlara karşı ayrımcılıkla mücadele amaçlı bir Ulusal Strateji Belgesi’ni’ onayladıklarını duyurdu.
2022-2025 dönemini kapsayan plan, okullar, işyerleri, cezaevleri, hastaneler gibi birçok alanda ve medyada ayrımcılığın önlenmesini öngörüyor.
Eğitim kurumlarında homofobik ve transfobik şiddet ve zorbalığın önlenmesi, istihdama erişimde ve çalışma koşullarında ayrımcılıkla mücadele, cezaevlerinde LGBT bireylerin şiddetten korunması için tedbirler sunuluyor.
Eşcinsel çiftlerin de çocuk izninden faydalanabilmesi, trans bireylerin işgücüne katılımının teşvik edilmesi isteniyor.
Ayrıca medyadaki önyargılı ve ayrımcı dil ve temsillerle mücadele de öngörülüyor.
Bakan Bonetti, belgenin ideolojik olmadığını, ‘hakları ve fırsat eşitliğini somut olarak güvence altına almayı’ amaçladığını söyledi.
İtalya’da 25 Eylül’de yapılan genel seçimleri kazanan ve bir sonraki başbakan olması beklenen Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisi ise plana tepki gösterdi.
Draghi hükümetinin, görevi devretmesine kısa süre kala LGBT+ bireylere ayrımcılığı önleme planını onaylaması, Meloni yönetiminde bu alandaki hak ve özgürlüklerle ilgili endişelerle ilişkilendiriliyor.
Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nden milletvekili Eugenia Roccella, Draghi hükümetinin ‘’bir sonraki hükümet adına taahhütte bulunamayacağını’’ söyledi. Katolik örgütlerin eşcinsel çiftlere evlilik ve aile hakları tanınmasına karşı düzenlediği ‘Family Day’ (Aile Günü) etkinliğinin eski sözcülerinden de olan Roccella, sağ ittifakın iktidara geldiğinde meseleyi baştan ele almaya hazır olduğunu da söyledi.
İptal tepkilere yol açabilir
Aynı partiden Senatör Isabella Rauti de görev süresi bitmek üzere olan hükümetin gelecek yıllar için bir strateji belgesi sunmasını ‘vahim’ diye niteledi.
Tam adıyla, ‘Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığın önlenmesi ve mücadele için 2022-2025 Ulusal LGBT+ Stratejisi’ belgesi, tavsiye niteliğinde maddeler içeriyor. Ancak iktidara gelmesi beklenen sağ partilerin belgeyi iptal etme girişiminde bulunması, medeni hak ve özgürlüklerde geriye gidiş endişelerini alevlendirebilir ve tepkilere yol açabilir.
Birkaç hafta içinde başbakanlık görevini alması beklenen Giorgia Meloni seçim kampanyasında mevcut yasalara ve haklara dokunmak istemediğini söylemişti.
Ancak Meloni, ‘’toplumsal cinsiyet ideolojisi’’ olarak adlandırdığı hareketlere karşı çıkan, ‘LGBT lobilerinden’ şikayet eden, ‘geleneksel aileyi’ savunduğunu söyleyen bir isim. Meloni seçim kampanyasında da sıklıkla ‘Tanrı, vatan, aile’ sloganını kullanmış ve İtalyanların daha fazla çocuk yapmasının teşvik edilmesini savunmuştu.
İtalya’nın Kardeşleri’nin kültür sözcüsü olarak görev yapan milletvekili Federico Mollicone de seçim kampanyasında, eşcinsel çiftlerin ebeveynlik yapmasına karşı çıkmıştı. Çizgi film Peppa Pig’in bir bölümünde lezbiyen bir çift ile çocuklarından oluşan bir ailenin yer almasına tepki gösteren Mollicone bu bölümün İtalya’da gösterilmemesini talep etmişti.
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İtalya’da aşırı sağın iktidara gelmesine günler kala yeni ‘LGBT+ stratejisi’/italyada-asiri-sagin-iktidara-gelmesine-gunler-kala-yeni-lgbt-stratejisi-3527470
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