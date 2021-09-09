İtalya: Aşı karşıtı bir grubun silahlı saldırılarına karşı uyarı

Reuters / HABERTURK.COM

Reuters’ın aktardığı polis açıklamasına göre, Milano, Roma ve Venedik de dâhil olmak üzere altı İtalya eyaletinde aramalar yapıldığını ve soruşturma altına alınan sekiz kişinin Telegram mesajlaşma uygulamasında kendilerine "savaşçılar" adını veren bir grubun parçası olduğu belirtildi.

İtalya yönetimi, cumartesi ve pazar günleri Roma'daki gösteriler kapsamında, hükûmetin Covid-19 salgını sürecinde mekân girişleri için “Yeşil Geçiş (zorunlu aşı kartı)" uygulamasına karşı düzenlenen protestolarda silahlı saldırı planından şüpheleniyor.

Yönetimin açıklamasına göre, grubun sosyal medya platformu Telegram’ı kullandığı ve diğer şehirlerdeki protestoları ve diğer şehirlerdeki “saldırıları” planladığından "şüphelenildiği" aktarıldı.

Yönetim saldırının hedefinin ne olabileceğini ise söylemedi. Yeşil Geçiş uygulamasına karşı olan kampanyacılardan yönetimin açıklamasına ilişkinse hemen bir yorum gelmedi.