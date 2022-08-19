İtalya’da 'absürt dolandırıcılık': Var olmayan devletin pasaportunu satan çete çökertildi

İtalya’da sahte bir devletin pasaportunu satarak yüzlerce kişiyi 400 bin euro dolandıran çete çökertildi.
Güneydeki Catanzaro kentinde dün yapılan operasyonla, dolandırıcılık çetesi üyesi oldukları şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı. "Var olmayan ada" adı verilen operasyonda 30 kişi hakkında da soruşturma açıldı.
Aralarında bir emekli general, doktor ve avukatların da yer aldığı şüpheliler, var olmayan bir ülkenin vatandaşlığını satmakla suçlanıyor.
Çetenin, "San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" isimli uydurma ülkenin pasaportunu alanlara vergi kolaylıkları, diplomatik koruma ve Covid aşısından muafiyet gibi vaatlerde bulunduğu belirtiliyor.
Basındaki haberlere göre çete, sahte devletin "sıradan" vatandaşlığını 200 euro’ya satarken "soylu sınıfa" dahil olmak isteyenlerden 1000 euro alıyordu. Bu yolla 700’den fazla kişinin toplamda 400 bin euro dolandırıldığı belirlendi.
Sıra dışı dolandırıcılık, Nisan 2021’de başka bir ihbar üzerine yapılan aramalar sonucunda ortaya çıktı.
Catanzaro’da bir binada uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, "San Giorgio Teokratik Antarktika Devleti" adına hazırlanmış diplomatik belgeler buldu.
Bunun üzerine başlatılan incelemelerde, sahte devlet adına basılmış çok sayıda belge, yerel temsilcilik kartları, damga ve mühürler ele geçirildi. Sahte devlet için bir internet sitesi de açıldığı tespit edildi.
Çete üyeleri hakkında dolandırıcılık, sahte belge üretimi ve kara para aklama gibi bir dizi suçlamada bulunuldu.
Çetenin elebaşının eski bir mali polis yetkilisi olduğundan şüpheleniliyor.
Emekli generalin kendisini sahte ülkenin prensi olarak tanıttığı belirtiliyor.
Gözaltına alınanlar arasında, Covid aşılarına karşı çıkan ve alternatif tıp yöntemleriyle tedavi etmeye çalıştığı bir hastası hayatını kaybedince meslekten ihraç edilen bir eski doktor da yer alıyor.
Sahte ülke vatandaşlığı satan çeteye yapılan operasyon İtalya basınında, "absürt dolandırıcılık", "inanılmaz dolandırıcılık", "vergiden kaçmak isteyen saflar dolandırıldı" gibi ifadelerle yer aldı.
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İtalya’da 'absürt dolandırıcılık': Var olmayan devletin pasaportunu satan çete çökertildi/italyada-absurt-dolandiricilik-var-olmayan-devletin-pasaportunu-satan-cete-cokertildi-3513578
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