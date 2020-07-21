İtalya ve Malta, AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

Conte, Brüksel’de müzakereleri 4 gün süren ve sabaha karşı 27 üye ülke liderinin Kovid-19’un ekonomik etkilerine yönelik 750 milyar avroluk kurtarma fonu ile 1 trilyon avronun üzerindeki gelecek bütçesine yeşil ışık yakmasını toplantı çıkışında değerlendirdi.
Zirvenin sonuçlarından memnun olduklarını vurgulayan Conte, "Yaşadığımız krize karşı en uygun ve iddialı programı onayladık. Bu sonucu, ülkemizin onurunu ve AB kurumlarının özerk yapısını koruyarak sağladık." dedi.
750 milyar avroluk kurtarma paketinden İtalya’nın 209 milyar avro alacağına dikkati çeken Conte, "Büyük bir sorumluluğumuz olacak. 209 milyar avro ile İtalya’yı güçle yeniden başlatma ve çehresini değiştirme imkanımız var. Şimdi artık koşmalıyız. Bunu yatırımlar ve yapısal reformlar için kullanmalıyız." diye konuştu.
Başbakan Conte, onayladıkları kurtarma fonunda İtalya'ya sağlanacak payın ilk teklif edilen 172,7 milyara göre arttığına işaret ederek, "750 milyarın yüzde 28'lik iyi bir kısmı İtalya’nın olacak. 209 milyar ayrılmasından konuşuyoruz. AB Komisyonunun orijinal teklifini dikkate alırsak müdahalemizle kurtarma fonunu bizim faydamıza iyileştirdik. 81 milyar hibe sağladık ve kredi miktarını da 91 milyardan 127 milyara olmak üzere önemli ölçüde arttırdık." dedi.
Malta Başbakanı Robert Abela da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Konseyinin Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik kurtarma fonu ve 2021-2027 mali bütçe konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, "Malta için önemli bir sonuç elde edildi." ifadesini kullandı.
Sert müzakereler neticesinde uzlaşılan pakete göre, AB Komisyonu sermaye piyasalarından borçlanma yetkisi alacak. Bu yetki ve AB bütçesi garantisinde Komisyon, kurtarma programına toplam 750 milyar avro kaynak sağlayacak. Bunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar avrosu kredi olacak.
AB'nin 2021-2027 bütçesinin toplam boyutu ise 1 trilyon 74 milyar avroyu bulacak. Üye ülkeler, bütçeye milli gelirlerinin yüzde 1,4'ü oranında katkı verecek.
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