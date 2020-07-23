İtalya ve İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış!

İtalya'da son 24 saatte 306 kişiye daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.
Salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 245 bin 338'e ulaştı. Ülke genelinde son 24 saatte 306 yeni vaka kaydedildi. 18 Haziran'dan bu yana ilk kez günlük yeni vaka artışı 300'ün üzerine çıktı.
Ülkedeki mevcut hasta sayısı da yeni vakaların eklenmesiyle 12 bin 404'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 214 artışla 197 bin 842 oldu.
Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 10 artarak 35 bin 92'ye yükseldi. İtalya’da bugüne kadar, 6 milyon 415 bin 41 test yapıldı.
İSPANYA'DA SON DURUM
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 971 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, ülke genelinde yeni vaka sayılarındaki artışın sürmesi dikkati çekti.
Yeni vakalarda iki gün önce 529 olan günlük sayı, dün 730'a bugün de 971'e çıktı.
Ülkenin kuzey doğusundaki Aragon bölgesi son 24 saatte 415 yeni vaka ile en yüksek artışın olduğu özerk yönetim olurken, onu Katalonya (182),Madrid (102),Navarra (66) ve Bask (61) bölgeleri izledi.
Kovid-19'dan dolayı mart ve haziran ayları arasında olağanüstü hal uygulayan İspanya'da son bir haftadır yeni vakalardaki artışın haziran ayı seviyesine ulaşmasıyla bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan getirilmesi tartışılıyor.
Bu arada Bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 270 bin 166'ya ulaştı.
İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 429 olarak güncellendi.
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