İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'de

İstanbul'daki toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, İngiltere ve İtalya savunma bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.
Geçen sene İtalya'nın Sicilya Adası'nda üç bakan olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Akar, "Daha önce yaptığımız toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da son derece faydalı ve yapıcı sonuçlar elde ettik. Ülkelerimiz arasındaki savunma güvenlik konularının yanı sıra savunma sanayii, askeri eğitim iş birliği ile dünya ve bölgemizdeki son gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Tüm görüşmelerimizde aynı anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.
"UKRAYNA'DA ATEŞKES ŞART"
Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğumuzu bir kez daha karşılıklı görüşmelerle teyit ettik. Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de desteklediğimizi açıkça dile getirmeye devam ediyoruz. Şu anki durumu da yakinen takip ediyoruz.
Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde daha fazla can kaybı olmaması, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu da görüşmelerimizde ortaya koyduk. Bölgede huzur ve güvenin bir an önce tesisi ve buna bağlı olarak istikrarın sağlanabilmesi için ateşkesin şart olduğunu dile getiriyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla önümüzdeki dönemlerde diplomasi yolunun açılacağını ve diplomatik çalışmaların yapılabileceğini gündeme getirdik."
Toplantıya katılan ülkeler arasındaki askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularındaki mevcut ilişkilerin artarak devam etmesine yönelik de görüşmelerde mutabık kaldıklarını aktaran Akar, "Biz bir taraftan ikili ilişkilerimiz çerçevesinde İtalya ve İngiltere ile çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da NATO üyesi ülkeler olarak NATO çerçevesindeki dayanışmanın, yakın iş birliği ve koordinasyonun da önemli olduğunu bu görüşmeler sırasında vurgulama fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, sözlerinin sonunda bundan sonraki çalışmalarının da artan bir koordinasyonla devam edeceğini kaydetti.
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