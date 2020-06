İtalya ve Fransa dışişleri bakanları, Avrupa'da turizm ve Libya'yı görüştü

AA

Bakan Di Maio, Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian ile başkent Roma’da görüştü. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Kovid-19 karantinası sonrasında ilk yakın temas için Roma’ya gelen Le Drian'a teşekkür eden Di Maio, "İtalya, bugün kendi başına yürümeye geri dönüyor. Eğer, İtalya bugün yeniden ayağa kalkıyorsa bu biraz da arkadaşlarımızın sayesinde. Bunların arasında Fransa da var. İtalya, ekonomisini yeniden başlatmak için bugün sınırlarını açmayı seçti. Ancak, diğer tüm ülkelerden de karşılılık bekliyoruz." dedi.Di Maio, bazı üye ülkelerin ise kendilerine yönelik sınırları açmamasının "yanlış" olduğunu belirterek "Fransa değil ancak bazı ülkelerden üzülerek gördüğüm sınır kapama kararını kaldırmak konusunda uğraşıyoruz. Bu tür bireyci yaklaşımlar, Avrupa tek pazarına zarar veriyor." diye konuştu.İtalyan Bakan, AB içinde turizme yönelik ayrı hareket edilmemesi gerektiğini vurgularken "Turizmde Avrupa vatandaşları için güvenli ve kesintisiz seyahat garantisi veren tek tip kurala ihtiyaç olduğuna inanıyoruz." dedi.Di Maio, İtalya, Almanya ve Fransa’nın beraber çalışmasının Avrupa’ya her daim iyi sonuç getirdiğini ifade ederek, Kovid-19’un ekonomideki etkisiyle mücadelede AB’nin 750 milyarlık kurtarma fonu kararının son derece olumlu olduğunu belirtti.Konuk Bakan Le Drian da İtalya’ya en son iki ülke hükümetler arası zirve için şubat ayı sonunda geldiğini aktararak "Bugün Kovid-19 karantinası sonrasında İtalya sınırlarını açar açmaz geldim. İtalya'yı özledim." dedi.Le Drian, Kovid-19 acil durumu sırasında, pandemi yönetimine dair İtalya’dan çok şey öğrendiklerini dile getirerek "Avrupa düzeyinde iyi bir koordinasyon sağlamanın önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca 15 Haziran'ın bu açılışın kararlaştırılabileceği tarih olduğuna düşünüyorum. Bunun tam tarih olacağını söylemiyorum ancak bu süre içinde dış sınırların açılmasına karar vermemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.- İki bakan Libya meselesini de ele aldıİtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, AB’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı İrini operasyonuna değinerek "Libya’ya yönelik silah kaçakçılığını durdurmaya yönelik İrini operasyonu çok önemli ve uygun katkıları alması gerekiyor. Ambargoyu ihlal eden silah akışı durmalı. Hava ve deniz unsurları bakımından yeterli katkıları alacağını ve uydu yeteneklerinin de hızla etkinleştirilmesini umuyoruz." dedi.Di Maio, Berlin Süreci kapsamındaki siyasi diyaloğun, kalıcı ateşkes ve güvenilir uzlaşma yolu için tek güvenilir yol olduğunu söyledi.Fransız Bakan, Libya'ya yönelik bir soru üzerine Libya konusunda İtalya ile birbirlerine yakın pozisyonda olduklarını dile getirerek "Biz aynı çizgideyiz ve bu Akdeniz’de güvenlik için gerekli." ifadesini kullandı.Berlin Süreci’ni hatırlatan Le Drian, "Libya’nın geleceği, dış güçler tarafından kullanılmamalı. Libya'nın geleceği öncelikle Libyalılara ait olmalı. Ülkelerimizin güvenliği Libya'daki güvenlikten doğrudan etkileniyor. Her ikimiz de tüm tarafların Berlin’de varılan anlaşmalara saygı gösterilmesini sağlamak konusunda çok kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.İki bakan da Libya'da petrol üretim faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini ve bir an önce yeni BM Libya Temsilcisinin atanması gerektiğini aktardı.Bu arada, iki bakan, bakanlıktaki görüşmelerinden önce İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.