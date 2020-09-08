AA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ile Maas'ın Libya ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili "faydalı bir fikir alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Ayrıca İtalyan bakan, bu sabah İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Milano’da bir araya gelmişti. İki bakan, Libya’da siyasi çözüm çağrısında bulunurken, Di Maio, Doğu Akdeniz’deki durumdan endişe duyulduğunu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliğinin tansiyonu düşürmek için taraflarla diyaloğu başlatma fikrini paylaştıklarını kaydetmişti.