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HaberlerDünya

İtalya ve Almanya arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler ele alındı

08.09.2020 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya
AA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ile Maas'ın Libya ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili "faydalı bir fikir alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Ayrıca İtalyan bakan, bu sabah İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile Milano’da bir araya gelmişti. İki bakan, Libya’da siyasi çözüm çağrısında bulunurken, Di Maio, Doğu Akdeniz’deki durumdan endişe duyulduğunu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilciliğinin tansiyonu düşürmek için taraflarla diyaloğu başlatma fikrini paylaştıklarını kaydetmişti.

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