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İtalya, UEFA Uluslar Ligi´nde 3´üncü oldu

İtalya, UEFA Uluslar Ligi 3´üncülük karşılaşmasında Hollanda´yı 3-2 mağlup ederek 3´üncü oldu.

Giriş: 18.06.2023 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya, UEFA Uluslar Ligi´nde 3´üncü oldu
DHA

Hollanda ile İtalya, Hollanda´nın Enschede kentindeki Twente Stadı´nda UEFA Uluslar Ligi 3´üncülük maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Hollanda, Bijlow, Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Ake, Wieffer, Frenkie De Jong, Xavi Simons, Malen, Gakpo, Lang ilk 11´iyle başladı. İtalya´nın ilk 11´i ise Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Cristante, Verratti, Raspadori, Retegui, Gnonto´dan oluştu. İtalya, 6´ncı dakikada Federico Dimarco ve 20´inci dakikada Davide Frattesi´nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hollanda, 68´inci dakikada Steven Bergwijn´in golüyle farkı 1´e indirdi: 1-2. 72´nci dakikada Chiesa´nın golüyle İtalya skoru 3-1´e getirdi. 89´uncu dakikada Georginio Wijnaldum´un golüyle Hollanda, farkı 1´e indirse de İtalya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak Uluslar Ligi´ni 3´üncü tamamladı.

İtalya´da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63´üncü dakikada Giacomo Raspadori´nin yerine oyuna girdi.

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