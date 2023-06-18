DHA

Hollanda ile İtalya, Hollanda´nın Enschede kentindeki Twente Stadı´nda UEFA Uluslar Ligi 3´üncülük maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Hollanda, Bijlow, Dumfries, Van Dijk, Geertruida, Ake, Wieffer, Frenkie De Jong, Xavi Simons, Malen, Gakpo, Lang ilk 11´iyle başladı. İtalya´nın ilk 11´i ise Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Cristante, Verratti, Raspadori, Retegui, Gnonto´dan oluştu. İtalya, 6´ncı dakikada Federico Dimarco ve 20´inci dakikada Davide Frattesi´nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hollanda, 68´inci dakikada Steven Bergwijn´in golüyle farkı 1´e indirdi: 1-2. 72´nci dakikada Chiesa´nın golüyle İtalya skoru 3-1´e getirdi. 89´uncu dakikada Georginio Wijnaldum´un golüyle Hollanda, farkı 1´e indirse de İtalya karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak Uluslar Ligi´ni 3´üncü tamamladı.

İtalya´da Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo 63´üncü dakikada Giacomo Raspadori´nin yerine oyuna girdi.

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