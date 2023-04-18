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İtalya tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 400 milyon euro değerinde 2 tonluk kokain ele geçirildi

İtalya polisi Sicilya adası açıklarında, su yüzeyinde ve birbirine bağlı çok sayıda kutuda 2 ton kokain ele geçirdi.

Giriş: 18.04.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya polisi uyuşturucuların, daha sonra başkası tarafından alınması için denize bırakıldığını tahmin ediyor EPA
İtalya polisi uyuşturucuların, daha sonra başkası tarafından alınması için denize bırakıldığını tahmin ediyor

İtalya polisi Sicilya adası açıklarında, su yüzeyinde ve birbirine bağlı çok sayıda kutuda 2 ton kokain ele geçirdi.

Bu, ülke tarihinde bir kerede bulunan en büyük uyuşturucu miktarı oldu.

70 ayrı paketin balıkçı ağlarıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulan 2 tonluk kargonun piyasa değeri 400 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Yetkililer uyuşturucuların bölgeden geçen bir kargo gemisinden, daha sonra başkasının bölgeye gidip alması amacıyla su yüzeyine bırakıldığını tahmin ediyor.

Fakat bu gerçekleşmeden önce İtalyan Donanması’na ait bir gözlem uçağının suda ilerleyen bu kütleyi fark etmesi, uyuşturucu tacirlerinin planını sekteye uğrattı.

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