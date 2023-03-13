AA

İtalya Süper Kupası'nın formatında gelecek sezon için değişikliğe gidildi.

Serie A'dan yapılan açıklamaya göre Serie A yönetimi bugünkü toplantısında, bir sonraki İtalya Süper Kupası'nın Serie A'yı ilk iki sırada bitiren iki takımla, İtalya Kupası'nda final oynayan iki takımın katılacağı "dörtlü final" formatında oynanmasına karar verdi.

İtalya Süper Kupa formatının sonraki sezonlarda tek final mi yoksa dörtlü final şeklinde mi olacağına ise uluslararası maç takvimine göre karar verileceği belirtildi.

Yönetim ayrıca, gelecek 6 sezonun 4'ünde finallere ev sahipliği yapmak isteyen Suudi Arabistan'ın teklifini de kabul etti. Buna göre, 2024 ve 2025'te İtalya Süper Kupası organizasyonu Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

2026 ile 2027'de başka yerlerde düzenlenecek olan İtalya Süper Kupası, 2028 ve 2029'da yeniden Suudi Arabistan'da oynanacak.

İtalya Süper Kupası, ilk kez oynandığı 1988-1989 sezonundan bugüne kadar Serie A şampiyonu ile İtalya Kupası kazananı arasında ya da bir takımın aynı sezonda bu iki kupayı kazanması halinde bu takım ile İtalya Kupası finalisti arasında oynanıyordu.

İtalya Süper Kupası finali, daha önce İtalya dışında Libya, Çin, ABD, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde oynanmıştı.

Juventus, 9 kezle İtalya Süper Kupas'nı "en çok kazanan takım" unvanının sahibi durumundayken, bu kupayı son olarak Milan'ı 3-0 yenen Inter kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO