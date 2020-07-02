İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

Serie A'nın 29. haftasında gecenin maçında, pandemi sonrası lige iyi geri dönüş yapan Milan, küme düşmeme mücadelesi veren Spal'a konuk oldu. Kırmızı-siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maça, ev sahibi takım hızlı başladı ve 13. dakikada Valoti ile 1-0 öne geçti.
30. dakikada ev sahibi ekip, Floccari ile farkı 2'ye çıkardı.
37. dakikada Milan, Hakan Çalhanoğlu ile gol bulsa da bu gol, VAR yardımıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
İlk yarı Spal'ın 2-0 üstünlüğüyle geçilirken, konuk Milan, 79'da Leao ile önce farkı 1'e indirdi ardından, 90+4. dakikada da Spal'dan Vicari'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.
Maçın son dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtaran Milan, 43 puanla 7. sırada yer aldı. Galibiyeti son anlarda kaçırarak önemli bir 3 puandan olan Spal ise 19 puanla 19. sırada yer aldı.
- Mert Müldür, Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı
Serie A'da top koşturan milli futbolculardan Mert Müldür de Sassuolo formasıyla ilk golünü attı.
Fiorentina'ya konuk olan Sassuolo, 24. dakikada Defrel ile öne geçerken, 35. dakikada yine Defrel ile penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü buldu.
Yeşil-siyahlı takımın 61. dakikada 3. golüne imzasını koyan Mert Müldür, Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Fiorentina'nın 90. dakikada Cutrone ile bulduğu gol, maçın skorunu tayin etti ve konuk Sassuolo, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla, Sassuolo 37 puanla 12. sırada, Fiorentina ise 31 puanla 13. basamakta yer aldı.
- Inter evinde farklı galip
Zirve mücadelesi veren ve lig lideri Juventus'un arkasında 3. sırada yer alan Inter, bu hafta konuk ettiği Brescia'yı 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.
Inter'in gollerini 5. dakikada Young, 20. dakikada Sanchez penaltıdan, 45. dakikada D'Ambrosio, 52. dakikada Gagliardini, 83. dakikada Eriksen ve 88. dakikada Candreva kaydetti.
Bu sonuçla Inter, 64 puanla 3. sıradaki yerini korurken, lider Juventus ile arasındaki 8 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. 18 puanla ligin dibinde bulunan Brescia ise bu sezonki 19. yenilgisini aldı.
Bugünün diğer maçları da Bologna-Cagliari: 1-1, Hellas Verona-Parma: 3-2, Lecce-Sampdoria: 1-2 şeklinde sonuçlandı.
Ligin 29. haftası yarın oynanacak Atalanta-Napoli ve Roma-Udinese mücadeleleriyle tamamlanacak.
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