        İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 6. hafta geride kaldı. Inter, Napoli ve Milan üç puanın sahibi oldu. Juventus puan kaybederek haftayı tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 6. haftanın görünümü
        İtalya Serie A Ligi'nin 6. haftasının son maçı, Juventus-Milan mücadelesiyle tamamlandı.

        Juventus, 6. hafta müsabakasında Milan ile evinde 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Juventus'un toplam puanı 12, Milan'ın ise 13 oldu.

        6. haftada Napoli, Genoa'yı konuk etti. 90 dakika sonunda Napoli Genoa'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Napoli oldu. Ve puanını 15'e yükseltti.

        Inter, Cremonese'yi konuk etti ve maçı 4-1 kazanarak toplamda 12 puanın sahibi oldu.

        Milan, deplasmanda çıktığı müsabakasında Juventus ile Juventus ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Milan'ın toplam puanı 13, Juventus'un ise 12 oldu.

        Lig'in 6. haftasında Sassuolo deplasmanda Verona'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Sassuolo oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Lazio evinde ağırladığı Torino ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lazio 7 puana ulaşırken, Torino ise 5 puana yükseldi

        Lecce, 6. haftada oynanan mücadelede Parma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Lecce böylece 5 puana yükseldi. Lecce'yi ağırlayan Parma ise 5 puanda kaldı.

        Atalanta ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        6. haftada ev sahibi Udinese ile rakibi Cagliari berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Roma, deplasmanda Fiorentina'yı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Bologna, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Pisa 'i 4-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Bologna puanını 10'a yükseltti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 6. Haftanın Sonuçları
        03.10.2025 21:45
        Hellas Verona
        0
        Sassuolo
        1
        İY(0-0)
        04.10.2025 16:00
        Lazio
        3
        Torino
        3
        İY(2-1)
        04.10.2025 16:00
        Parma
        0
        Lecce
        1
        İY(0-1)
        04.10.2025 19:00
        Inter
        4
        Cremonese
        1
        İY(2-0)
        04.10.2025 21:45
        Atalanta
        1
        Como
        1
        İY(1-1)
        05.10.2025 13:30
        Udinese
        1
        Cagliari
        1
        İY(0-1)
        05.10.2025 16:00
        Fiorentina
        1
        Roma
        2
        İY(1-2)
        05.10.2025 16:00
        Bologna
        4
        Pisa
        0
        İY(3-0)
        05.10.2025 19:00
        Napoli
        2
        Genoa
        1
        İY(0-1)
        05.10.2025 21:45
        Juventus
        0
        Milan
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 6. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		6 5 0 1 15 6
        2
        Roma
        		6 5 0 1 15 5
        3
        Milan
        		6 4 1 1 13 6
        4
        Inter
        		6 4 0 2 12 9
        5
        Juventus
        		6 3 3 0 12 4
        6
        Atalanta
        		6 2 4 0 10 6
        7
        Bologna
        		6 3 1 2 10 4
        8
        Como
        		6 2 3 1 9 2
        9
        Sassuolo
        		6 3 0 3 9 0
        10
        Cremonese
        		6 2 3 1 9 -1
        11
        Cagliari
        		6 2 2 2 8 0
        12
        Udinese
        		6 2 2 2 8 -3
        13
        Lazio
        		6 2 1 3 7 3
        14
        Parma
        		6 1 2 3 5 -4
        15
        Lecce
        		6 1 2 3 5 -5
        16
        Torino
        		6 1 2 3 5 -8
        17
        Fiorentina
        		6 0 3 3 3 -4
        18
        Hellas Verona
        		6 0 3 3 3 -7
        19
        Genoa
        		6 0 2 4 2 -6
        20
        Pisa
        		6 0 2 4 2 -7

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 7. Hafta Maçları
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
