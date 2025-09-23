İtalya Serie A Ligi'nde 4. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 4. hafta heyecanı tamamlandı. Inter, Napoli, Juventus ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. İtalya Serie A Ligi'nde 4. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Napoli ve Pisa takımları arasındaki mücadele ile, İtalya Serie A Ligi'nin 4. haftası kapanış yaptı.
Napoli, kendi evinde Pisa 'i 3-2 mağlup ederek toplam puanını 12'ye çıkardı; konuk ekip Pisa ise haftayı 1 puanda tamamladı.
Inter, kendi sahasında ağırladığı Sassuolo'a karşı üstünlük kurarak 2-1 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 6 puana ulaştı. Konuk Sassuolo ise bu mücadaleden eli boş döndü.
Udinese'e ligin 4. haftasında konuk olan Milan, rakibini 3-0 yenerek 9 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Udinese ise 7 puanda kaldı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Verona ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 10 puana ulaşırken Verona ise 3 puana yükseldi.
Zorlu deplasmanda Cagliari ev sahibi rakibi Lecce'yi 2-1 mağlup etti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Bologna, rakibi Genoa'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 6'ya yükseltti.
Roma, 4. haftada oynanan mücadelede Lazio'nu 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 9 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lazio ise 3 puanda kaldı.
Cremonese ile Parma'nın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Atalanta, 4. haftada oynanan mücadelede Torino'nu 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Atalanta böylece 8 puana yükseldi. Atalanta'yı ağırlayan Torino ise 4 puanda kaldı.
Zorlu deplasmanda Como ev sahibi rakibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.