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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 25. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 25. haftanın görünümü

        İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 25. hafta maçları tamamlandı. Milan, Juventus, Napoli ve Inter haftayı galibiyet ile tamamladı. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 25. haftanın maç sonuçları, puan durumu ve gelecek haftanın programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:30
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        İtalya Serie A Ligi'nde 25. haftanın görünümü
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        Genoa-Venezia arasındaki mücadele, İtalya Serie A Ligi'nin 25. haftasının kapanışını yaptı.

        Genoa evinde konuk ettiği Venezia'yı 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Inter'i konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 1-0 galip gelen Juventus, bu sonuçla puanını 46'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Inter ise haftayı 54 puan ile noktaladı.

        Milan, kendi sahasında Verona takımını ağırladı. Milan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip Verona ise 23 puanda kaldı.

        Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Juventus'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 54'e yükseltti.

        Napoli, deplasmandaki maçında Lazio'a karşı eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Lazio 46 puana ulaşırken Napoli ise 56 puana yükseldi.

        Bologna evinde konuk ettiği Torino'nu 3-2 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Ligin 25. haftasında oynanan mücadelede Atalanta ile Cagliari karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 51 puana, konuk ekip ise 25 puana sahip oldu

        Como, 25. haftada oynanan mücadelede Fiorentina'yı 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Como böylece 25 puana yükseldi. Como'nu ağırlayan Fiorentina ise 42 puanda kaldı.

        Udinese, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

        Monza, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Lecce ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

        Roma, 25. haftada oynanan mücadelede Parma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 37 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Parma ise 20 puanda kaldı.

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 25. Haftanın Sonuçları
        14.02.2025 22:45
        Bologna
        3
        Torino
        2
        İY(1-1)
        15.02.2025 17:00
        Atalanta
        0
        Cagliari
        0
        İY(0-0)
        15.02.2025 20:00
        Lazio
        2
        Napoli
        2
        İY(1-1)
        15.02.2025 22:45
        Milan
        1
        Hellas Verona
        0
        İY(0-0)
        16.02.2025 14:30
        Fiorentina
        0
        Como
        2
        İY(0-1)
        16.02.2025 17:00
        Udinese
        3
        Empoli
        0
        İY(1-0)
        16.02.2025 17:00
        Monza
        0
        Lecce
        0
        İY(0-0)
        16.02.2025 20:00
        Parma
        0
        Roma
        1
        İY(0-1)
        16.02.2025 22:45
        Juventus
        1
        Inter
        0
        İY(0-0)
        17.02.2025 22:45
        Genoa
        2
        Venezia
        0
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 25. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		25 17 5 3 56 22
        2
        Inter
        		25 16 6 3 54 34
        3
        Atalanta
        		25 15 6 4 51 28
        4
        Juventus
        		25 11 13 1 46 21
        5
        Lazio
        		25 14 4 7 46 13
        6
        Fiorentina
        		25 12 6 7 42 14
        7
        Milan
        		24 11 8 5 41 12
        8
        Bologna
        		24 10 11 3 41 9
        9
        Roma
        		25 10 7 8 37 7
        10
        Udinese
        		25 9 6 10 33 -5
        11
        Genoa
        		25 7 9 9 30 -9
        12
        Torino
        		25 6 10 9 28 -4
        13
        Como
        		25 6 7 12 25 -10
        14
        Cagliari
        		25 6 7 12 25 -13
        15
        Lecce
        		25 6 7 12 25 -23
        16
        Hellas Verona
        		25 7 2 16 23 -28
        17
        Empoli
        		25 4 9 12 21 -16
        18
        Parma
        		25 4 8 13 20 -15
        19
        Venezia
        		25 3 7 15 16 -19
        20
        Monza
        		25 2 8 15 14 -18

        2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 26. Hafta Maçları
        21.02.2025 22:45
        Lecce
        Udinese
        22.02.2025 17:00
        Parma
        Bologna
        22.02.2025 17:00
        Venezia
        Lazio
        22.02.2025 20:00
        Torino
        Milan
        22.02.2025 22:45
        Inter
        Genoa
        23.02.2025 14:30
        Como
        Napoli
        23.02.2025 17:00
        Hellas Verona
        Fiorentina
        23.02.2025 20:00
        Empoli
        Atalanta
        23.02.2025 22:45
        Cagliari
        Juventus
        24.02.2025 22:45
        Roma
        Monza
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