İtalya Serie A Ligi'nde 25. haftanın görünümü

Genoa-Venezia arasındaki mücadele, İtalya Serie A Ligi'nin 25. haftasının kapanışını yaptı.

Genoa evinde konuk ettiği Venezia'yı 2-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

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Inter'i konuk ettiği İtalya Serie A Ligi maçında 1-0 galip gelen Juventus, bu sonuçla puanını 46'ya çıkardı; maçtan puansız ayrılan Inter ise haftayı 54 puan ile noktaladı.

Milan, kendi sahasında Verona takımını ağırladı. Milan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip Verona ise 23 puanda kaldı.

Inter, deplasmandaki mücadelesinde rakip sahada etkili bir performans sergileyerek Juventus'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı. Bu galibiyet ile puanını 54'e yükseltti.

Napoli, deplasmandaki maçında Lazio'a karşı eşitliği bozamayarak 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu maçın akabinde Lazio 46 puana ulaşırken Napoli ise 56 puana yükseldi.

Bologna evinde konuk ettiği Torino'nu 3-2 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Ligin 25. haftasında oynanan mücadelede Atalanta ile Cagliari karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 51 puana, konuk ekip ise 25 puana sahip oldu

Como, 25. haftada oynanan mücadelede Fiorentina'yı 2-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Como böylece 25 puana yükseldi. Como'nu ağırlayan Fiorentina ise 42 puanda kaldı.

Udinese, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Monza, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Lecce ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.

Roma, 25. haftada oynanan mücadelede Parma'yı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 37 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Parma ise 20 puanda kaldı.

2024/2025 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 25. Hafta Puan Durumu # TAKIM O G B M P AV 1 Napoli 25 17 5 3 56 22 2 Inter 25 16 6 3 54 34 3 Atalanta 25 15 6 4 51 28 4 Juventus 25 11 13 1 46 21 5 Lazio 25 14 4 7 46 13 6 Fiorentina 25 12 6 7 42 14 7 Milan 24 11 8 5 41 12 8 Bologna 24 10 11 3 41 9 9 Roma 25 10 7 8 37 7 10 Udinese 25 9 6 10 33 -5 11 Genoa 25 7 9 9 30 -9 12 Torino 25 6 10 9 28 -4 13 Como 25 6 7 12 25 -10 14 Cagliari 25 6 7 12 25 -13 15 Lecce 25 6 7 12 25 -23 16 Hellas Verona 25 7 2 16 23 -28 17 Empoli 25 4 9 12 21 -16 18 Parma 25 4 8 13 20 -15 19 Venezia 25 3 7 15 16 -19 20 Monza 25 2 8 15 14 -18 Daha Fazla Göster