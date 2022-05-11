İtalya: Savaş Rusya'nın 'yenilmez' olmadığını gösterdi

Draghi, resmi temaslarda bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'daki İtalyan büyükelçiliğinde İtalyalı basın mensuplarına temasları ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden ile dünkü görüşmelerinin iyi geçtiğini aktaran Draghi, "Ukrayna'yı destekleme ve Moskova'ya baskı yapma konusunda mutabık olduğumuzu gördük. Bununla birlikte artık barışın nasıl inşa edilebileceğini de kendimize sorduk. Bu tabii Ukrayna'ya dayatılan değil, Ukrayna'nın istediği bir barış olmalı." dedi.
Savaşın pek çok şeyi değiştirdiğini dile getiren Draghi, "Başlangıçta Hz. Davud ve Golyat'ın (Calut) mücadelesi gibi düşünülen bir savaştı. Esasen çaresiz görünen bir savunma var gibiydi, bugün ise bu durum, tamamen terse dönmüş durumda. Kesinlikle bir Golyat yok. Savaş, sahada konvansiyonel silahlarıyla yenilmez bir güç gibi görünen şeyin yenilmez olmadığını gösterdi." diye konuştu.
Draghi, Ukrayna'da savaşın son bulması ve barış olması gerekliliğini vurgulayarak "Tüm taraflar, hatta ABD dahi masaya oturmak için çaba sarf etmeli." yorumunu yaptı.
İtalya Başbakanı, ABD Başkanı ile Ukrayna'nın limanlarının kapalı olması ve bu nedenle tahıl ihracatını yapmamasıyla baş gösteren gıda krizini de ele aldıklarını aktararak "(Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov, limanların mayınlı olması sebebiyle blokaj altında olduğunu söyledi. Bu, on milyonlarca insanı kurtarmak için iki taraf arasında inşa edilecek diyaloğun ilk örnek adımı olabilir." ifadesini kullandı.
Enerji fiyatlarında sorun olduğuna ve gazda tavan fiyat olması gerekliliğine vurgu yapan Draghi, "İtalya, Rus gazından bağımsız olmak için çok şey yapıyor." dedi.
Başbakan Draghi, savaş nedeniyle ekonomide büyük belirsizlikler gördüğünü ama bu yıl için bir resesyon öngörmediğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!