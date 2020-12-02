Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, gözler virüse karşı geliştirilen aşıların yaygın kullanım tarihine çevrildi. İtalya Sağlık Bakanı Speranza İtalyan Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Aşı alımı merkezileştirildi ve hiçbir eşitsizliğe mahal vermeden tüm İtalyanlara ücretsiz olarak uygulanacak" diyerek aşı müjdesini duyurdu. İlk doz aşıların Ocak ayında uygulanmaya başlanmasının beklendiğini bildiren Bakan Speranza, önceliğin sağlık çalışanları, yaşlılar ve sosyal hizmetler görevlilerine verileceğini vurguladı. Speranza, İtalya'nın 202 milyon doz aşı seçeneğinin olduğunu ve kaynağın tüm İtalya nüfusunu aşılamak için yeterli olduğunu söyledi. Bakan Speranza, ülkeye AstraZeneca aşısından 40.38 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısından 26 milyon doz, Moderna'nın aşısından 10.769 milyon doz, Sanofi aşısından 40.38 milyon doz, Curevac'ın aşısından 30.285 milyon doz ve Johnson&Johnson aşısından 26.92 milyon doz aşı geleceğini belirtti.
"Tedbiri elden bırakırsak 3. dalga kapının ardında bekliyor"
Ordunun aşı dağıtımına destek vereceğini açıklayan Sağlık Bakanı Speranza, hükümetin aşıyı zorunlu kılmayı planlamadığını söyledi. Salgında vaka eğrisinin düşüşe geçtiğini belirten Speranza, "Genel bir kapanmayı engellemek amacıyla riskli bölgeler modeliyle yürürlüğe koyduğumuz kısıtlama tedbirleri sonuç veriyor. Ancak tedbiri elden bırakırsak 3. dalga kapının ardında bekliyor" ifadelerini kullandı.
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