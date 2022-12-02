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İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını yeni yılda da sürdürecek

İtalya'da hükümet, Rusya saldırılarına karşı Ukrayna'ya silah ve askeri malzeme yardımını 2023 yılında da sürdürmeyi içeren kararnameyi kabul etti

Giriş: 02.12.2022 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de sürecek
İtalya'nın Ukrayna'ya silah yardımı 2023'te de sürecek
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AA

İtalya hükümeti, Ukrayna'ya 2023'te silah, teçhizat ve askeri araç-gereç sağlamaya yönelik yeni bir kararnamey onayladı.

Başbakan Giorgia Meloni başkanlığında akşam saatlerinde toplanan bakanlar kurulu, halihazırda Ukrayna'ya silah yardımını sağlayan ve yılbaşında süresi bitecek olan kararnameyi görüştü.

AA'nın haberine göre; Kabine toplantısının ardından Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nun, Ukrayna'ya silah tedarikini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yönelik acil hükümler içeren bir kanun hükmünde kararnameyi onayladığı belirtildi.

Parlamentonun onayından geçmesi gereken 6. kararnameyle İtalyan hükümeti, gelecek yıl boyunca her yeni sevkiyat için parlamento onayı aramaya gerek olmadan Kiev'e silah yardımı yapabilecek.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, son kararnamenin Kiev'e kısa menzilli karadan havaya füze sistemi sağlaması öngörülüyor.

Haberlerde, Kiev yönetiminin son dönemde havadan gelen Rus saldırıları karşısında ülkenin altyapısını korumak için hava savunma sistemleri talep ettiği hatırlatıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 25 Ekim'de İtalya'nın Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Rusya'nın havadan saldırılarına karşı İtalya'dan hava savunma sistemi istemişti.

İtalya daha önce Mario Draghi hükümeti döneminde çıkardığı 5 ayrı kararnameyle Ukrayna'ya aralarında obüs, çok namlulu roketatar sistemleri gibi farklı boyutlarda cephanelik ve askeri destek malzemesi sağlamıştı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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