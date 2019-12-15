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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin tüm açılardan mükemmel olduğunu ve uzun dönemli, güçlü bir dostluk yaşandığını ifade etti.
2 ülke arasında uzun yıllara dayanan, son derece sağlam ekonomik bağlar bulunduğuna işaret eden Gaiani, İtalya'nın, Türkiye'de en büyük ikinci sabit sermaye yatırımcısı konumunda olduğunu kaydetti.
Gaiani, gelinen noktanın iyi olmasına karşın daha iyisinin de olabileceğini ve kendilerinin de bunun için çalıştığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türk ekonomisi, son dönemde yaşadığı sıkıntılara çok iyi bir direnç gösterdi. Türkiye'nin gelecek yıl tekrar büyümeye geçmesi bekleniyor. Ben özellikle üçüncü ülkelerdeki iş birliği fırsatları ile ilgileniyorum. Türkiye'yi, aynı zamanda Orta Asya ve başka pazarlar için de bağlantı noktası olarak görüyoruz. İş birliği yaparak ticari ilişkilerimizde daha fazlasını gerçekleştirebilme potansiyelimiz var."
Yaklaşık 20 milyar dolar seviyesindeki Türkiye-İtalya ticaret hacminin iyi bir seviye olduğunu belirten Gaiani, "İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ticari ilişkilerin seviyesinde oldukça memnun olduğunu dile getirerek daha iyisini yapabileceğimizi belirtti. Bize Türkiye-İtalya toplam ticaretinin 30 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için görev verdi. Biz de bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Gaiani, söz konusu hedefi gerçekleştirebilmek için makine parçaları yatırımlarına odaklanmaya devam edeceklerini aktararak, İtalya'nın, öncü olduğu kimyasal ve kozmetik sektöründe de Türkiye ile birlikte üretim yaparak 3. ülkelere ihracat gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
'NİSPETEN KOLAY OLACAKTIR'
İtalyan Ticaret Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de Türkiye-İtalya ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaştırılması hedefinin gerçekçi olduğunu söyledi.
Manzini, "Şu anda toplam ticaretimiz 20 milyar dolar. 30 milyar dolara çıkması için yüzde 50 gibi bir artış olması gerekiyor. Burada altını çizmek istediğim konu; İtalya-Türkiye ticareti çok dengeli, yani 10 milyar dolar ihracat ise 10 milyar dolar ithalat söz konu iki ülke için. Ekonomiler o kadar birbirine bağlı ki 20 milyardan 30 milyara çıkmak nispeten daha kolay olacaktır. Bu hedef uzun vadeli bir hedef değildir. Orta vadede, 2023-2025'te bu seviyeye gelmememiz için ben hiçbir sebep görmüyorum." şeklinde konuştu.
Ülkeler arası dengeli ticaretin önemine işaret eden Manzini, dengeli ticari ilişkilerde tek bir sektörün öne çıkmayıp her sektörün büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.
'YATIRIMLARA VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ'
Livio Manzini, Türkiye'nin 2 hub görevi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Öncelikle Türkiye'de bulunan şirketler burayı bir yönetim ve Ar-Ge merkezi olarak görüyor. Türkiye, teknoloji üssü olarak da kullanılabilir hatta bazı İtalyan firmalarının Türkiye'de Ar-Ge merkezleri de var. Türkiye'de üretim yapan firmalar için Türk yetkililer büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Türkiye'nin pazarlara ulaşmada merkez olması için büyük avantaj sunuyor. Türkiye'de üretim yapan fabrikalar sadece Türk pazarı için değil, daha büyük pazarlara da bu sayede erişim sağlayabiliyor."
Şişecam'ın 2 hafta önce İtalya'da açtığı fabrikaya İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'nin gitmesinin yatırımlara verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Manzini, Türkiye'ye yapılacak İtalyan yatırımlarının da artmasını beklediklerini söyledi.
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