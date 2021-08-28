PSA ve FCA birleşmesinden doğan Stellantis Grubu'nun İtalya'daki hafif ticari araç merkezinde üretime ara veriliyor. Çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle üretime ara verilecek tesis, önümüzdeki hafta kapalı kalacak.
Elektronik bileşenlere giderek daha fazla bağımlı hale gelen otomobil üreticileri, pandemi döneminde bir dizi tedarik zinciri kesintisinden etkilenen tüketici elektroniği endüstrisi ile çip teslimatları için rekabet içerisinde.
Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, yıl başından bu yana küresel düzeyde devam eden yarı iletken sıkıntısının gelecek yıla sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
İtalya'nın ulusal sendikası Fiom-Cgil'den Cuma günü yapılan açıklamada da, küresel elektronik bileşen sıkıntısının Stellantis'in Sevel fabrikasından başlayarak grubun İtalya'daki Pomigliano dahil diğer fabrikalarını etkileyebileceği vurgulanmıştı.
Söz konusu açıklamada, Pomigliano sahasındaki üretimin yeniden başlamasının beklendiğini ancak durdurulduğunu söyledi.
Sendika açıklamasında, "Bu arz kıtlığının etkilerinin Melfi gibi diğer tüm montaj fabrikalarındaki işçileri etkileyebileceği açık" denildi.
Üretime 1 hafta süreyle ara verilecek İtalya'daki Sevel tesisinde yılda 250 bin hafif ticari araç üretiliyor. En son 2013 yılında yaklaşık 700 milyon euroluk yatırımın yapıldığı tesiste 6 bin 300 işçi çalışıyor.
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