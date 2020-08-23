Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede koronavirüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya'nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde en az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi. Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı.
Dün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide koronavirüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.
Sardunya Adası’nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Kovid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi. Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi.
Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı. Sardunya Adası'nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç'te tatil dönüşü yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal koronavirüs tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.
İTALYA'DA VAKA SAYISI YENİDEN BİNİ AŞMIŞTI
İtalya, dün açıklanan bin 71 vaka ile 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez yeni vaka sayısında bini geçmişti. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana 258 bin 136 kişinin virüse yakalandığı, 35 bin 430 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
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