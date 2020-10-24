İtalya'nın Campania Bölgesi'nde bu gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.
Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi. Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi.
Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.
PİYEMONTE VE KALABRİYA'DA DA YASAK GELİYOR
Lombardiya'da dün, Campania ve Lazio bölgelerinde ise bugünden itibaren başlayan gece sokağa çıkma yasağı uygulamasını, Piyemonte ile Kalabriya bölgeleri de devreye almaya hazırlanıyor.
ANSA'nın haberine göre, Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da bölgede 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren gece 23.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etme kararı aldı.
Kalabriya Bölgesi'nin de pazartesiden itibaren gece boyunca sokağa çıkma yasağı uygulayacağı, ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 15 gün ara verileceği bildirildi.
Lazio Bölgesi'nde ilan edilen gece sokağa çıkma yasağına ilaveten bölgenin de başkenti olan Roma'da belediyenin kararıyla gençlerin toplandığı ve kalabalıkların oluştuğu bazı meydan ve caddeler, güvenlik güçlerince saat 21.00'de kapatıldı.
ÜLKE GENELİNDE DÜN EN YÜKSEK VAKA SAYISI AÇIKLANMIŞTI
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü haftalık yayımladığı Kovid-19 raporunda, durumun ciddi olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edilmiş, bu sayı salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.
AA'nın haberine göre; ülkede salgının başladığı 21 Şubat'tan beri 484 bin 869 kişiye virüs tanısı konuldu, 37 bin 59 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!