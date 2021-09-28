İtalya'nın Lampedusa Adası'na 500'ü aşkın düzensiz göçmen ulaştı

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İtalyan ANSA ajansının haberinde, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa'nın 4 mil açıklarında İtalyan mali polis ekiplerinin durdurduğu eski bir balıkçı teknesinde 500'den fazla göçmenin olduğu belirtildi.

Mali polis ekiplerinin, adaya kadar eşlik ettiği teknedeki düzensiz göçmenler arasında Fas, Suriye, Bangladeş ve Mısır'dan da gelenler bulunduğu ifade edildi.

Karaya çıkartılan göçmenlere kayıt işlemlerinin yapıldığı ve sağlık kontrolünden geçirildikleri aktarıldı.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür süren olumsuz hava koşullarının ardından bugün denizin sakin olması sebebiyle göçmen gelişleri yeniden başladı." ifadesini kullandı.

Teknenin Libya'dan gelmiş olabileceğini dile getiren Martello, düzensiz göçmenlerin yarın da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karantina altında tutulacakları gemiye alınacağını ifade etti.

Bu arada, adaya gün içinde 5 teknede 119 göçmenin daha geldiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye yıl başından 27 Eylül'e kadar olan dönemde deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 44 bin 778’i buldu. Geçen yıl aynı dönemde İtalya’ya ulaşan göçmen sayısının ise 23 bin 517 olduğu belirtildi.

- Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sonbahar ve kış aylarında deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Akdeniz'i geçebilen göçmenlerin Avrupa’da ilk ulaştıkları yer, İtalya’nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.