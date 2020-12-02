- İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı resmen başladı

Başbakan Conte, İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın resmen başladığını Twitter hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla duyurdu.
Conte paylaşımında, "Bugün 1 Aralık, resmen İtalya’nın G20 Dönem Başkanlığı başlıyor. Bizi bekleyen küresel zorluklara karşı yanıtlar vermeye ve yarının dünyasını bugünden inşa etmeye, çocuklarımıza daha iyi bir gezegen bırakmaya çağrıldık." ifadelerini kullandı.
Twitter paylaşımında ayrıca Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önünde çekilmiş bir video mesaja da yer veren Conte, İtalya'nın dönem başkanlığının, insan, gezegen ve refah olmak üzere üç ayağa dayanacağını belirtti.
Gelecek yıl Kovid-19 salgının sona ermiş olması temennisini de dile getiren İtalya Başbakanı, G20 Liderler Zirvesi'ni de 30-31 Ekim 2021'de başkent Roma'da düzenleyecekleri bilgisini verdi.
Conte, dönem başkanlıklarının hedeflerini de şu şekilde sıraladı:
"Eski ve yeni eşitsizliklerle mücadele edebilecek, daha adil ve eşit bir ekonomik iyileşmeye izin veren ortak araçları ve eylemleri teşvik etmek için çalışacağız. Kadınların güçlendirilmesine odaklanacağız. Enerjide dönüşümü hızlandıracak politikaları ve bizden sonra geleceklere daha yeşil, sürdürülebilir bir dünya bırakmak için iklim değişikliğine yönelik politikaları teşvik edeceğiz. Dijitalleşmenin bize sunduğu büyük fırsatları değerlendirmek ve herkes için erişilebilir kılmak için iş birliğimizi güçlendireceğiz. Küresel ticaret sistemini şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine göre güçlendirmek için çabalarımızı birleştireceğiz. Tüm bunları açık ve katılımcı ruhla yapacağız."
Başbakan Conte, G20 Dönem Başkanlığı'nı kasım ayında zirveye Kovid-19 salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'dan devralmıştı.
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