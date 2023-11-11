İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı! Zaniolo kararı...
İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo kadroya dahil edildi
Giriş: 11.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:58
İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak katılan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı.
İşte İtalya'nın aday kadrosunun tamamı: