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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti dönemi - Futbol Haberleri

        İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti dönemi

        İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini'nin istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna Luciano Spalletti getirildi

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 21:45
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        İtalya'da Spalletti dönemi
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        İtalya Futbol Federasyonu, Roberto Mancini'nin istifasının ardından milli takımın yeni teknik adamını duyurdu.

        Federasyon, Luciano Spalletti'nin milli takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

        Milli Takım'la 2026 yılına kadar anlaşan Spalletti, görevine 1 Eylül'den itibaren başlayacak.

        64 yaşındaki teknik adam, geçen sezon İtalya'da Napoli'nin şampiyonluk özlemine son vermiş ve ardından görevinden ayrılmıştı.

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